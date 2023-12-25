В России сбор зерна в 2023 году в чистом весе составил 142,6 млн тонн

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Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России составил 142,6 млн тонн в чистом весе. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе в 2023 году собрано 92,8 млн тонн пшеницы.

Только в 2022 году было собрано зерна больше — 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Урожай нынешнего года занимает второе место.

Кукурузы на зерно в 2023 годы собрано 14,4 млн тонн, риса — 1 млн тонн, гречихи — 1,5 млн тонн (один из лучших результатов в истории), подсолнечника на зерно — 16,7 млн тонн, сои — 6,7 млн тонн (абсолютный рекорд).

Кроме того, по данным статистического ведомства, картофеля в 2023 году было собрано 20,5 млн тонн, что на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Овощей открытого и закрытого грунта было собрано 13,8 млн тонн, что на 1,2% выше уровня прошлого года.

Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн гектаров.

Поздравляем всех причастных. Работа шла и днём и ночью.

© sputnik.kg

https://tass.ru...5y29ut251815926

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