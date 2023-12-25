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Статистика

В России сбор зерна в 2023 году в чистом весе составил 142,6 млн тонн

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Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России составил 142,6 млн тонн в чистом весе. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе в 2023 году собрано 92,8 млн тонн пшеницы.

Только в 2022 году было собрано зерна больше — 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Урожай нынешнего года занимает второе место.

Кукурузы на зерно в 2023 годы собрано 14,4 млн тонн, риса — 1 млн тонн, гречихи — 1,5 млн тонн (один из лучших результатов в истории), подсолнечника на зерно — 16,7 млн тонн, сои — 6,7 млн тонн (абсолютный рекорд).

Кроме того, по данным статистического ведомства, картофеля в 2023 году было собрано 20,5 млн тонн, что на 8,6% выше прошлогоднего показателя. Овощей открытого и закрытого грунта было собрано 13,8 млн тонн, что на 1,2% выше уровня прошлого года.

Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн гектаров.

Поздравляем всех причастных. Работа шла и днём и ночью.

 © sputnik.kg

https://tass.ru...5y29ut251815926

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Источник: https://www.zol.ru/n/3ad0e

сельское хозяйство, Росстат
  • Нет аватара termometrix
    25.12.2317:18:55

    Меньше, чем ожидалось.Все аналитики и Минсельхоз говорили об урожае в 147-150 млн тонн при условии, что уборка кукурузы еще не закончилась и продолжится в следующем году, а также вместе с урожаем из новых регионов. Могло бы быть лучше.

    #1274572
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.12.2317:44:56

      Это предварительные оценки. Окончательная цифра будет в марте, естественно она будет больше.

      И это уже в чистом весе.

      #1274576
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