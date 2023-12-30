«Нероферма» запустила молочно-товарный комплекс в Ростовском районе Ярославской области

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В Ростовском районе идёт строительство современного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на более чем тысячу голов скота. Первый этап работ уже завершён.

В рамках первого этапа проекта в сентябре 2023 года введён в эксплуатацию молочно-товарный комплекс. Построены коровник на 420 ското-мест, родильно-сухостойное отделение, навес для комбикормов площадью 1008 квадратных метров, санитарный пропускник с дезбарьером.

В первый этап работ уже инвестировано более 700 млн рублей.

Приобретено более 420 голов крупного рогатого скота. Закуплены оборудование и 15 единиц сельскохозяйственной техники.

К настоящему времени создано 23 рабочих места для специалистов в области растениеводства и животноводства. В дальнейшем штат на предприятии увеличат до 54 человек.

Проектная мощность предприятия — до 9,7 тысячи тонн молока в год.

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