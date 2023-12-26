«Тонар»: новые цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов
Машиностроительный завод «Тонар» открыл в Орехово-Зуево два новых цеха и расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники.
Инвестиции в модернизацию производства агрегатов превысили 380 млн рублей. Из них 300 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологического оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).
Ранее компания изготавливала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами. Использование собственных компонентов позволило снизить себестоимость готовых деталей на 15% и повысить общий уровень локализации прицепной техники.
«Работу по локализации ключевых компонентов мы ведем давно. Подобные меры позволяют уменьшить зависимость от зарубежных поставок и колебаний курса валют. В текущем году уровень локализации готовой прицепной техники на производстве «Тонар» составляет 60%. Благодаря займу по программе Фонда развития промышленности «Комплектующие изделия» мы сможем увеличить показатель до 70%", — рассказал генеральный директор ООО «Машиностроительный завод «Тонар» Денис Кривцов.
Расширение и модернизация действующего осевого производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить до 10% импорта. Компания предполагает после выхода на полную проектную мощность повысить свою долю на рынке почти вдвое — с 26% до 50%.
Осевые агрегаты устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода «Тонар», так и сторонних производителей. Среди них ярославская «ПКФ Свифт», машиностроительные заводы «Битюг» (Санкт-Петербург) и «Техас» (Нижний Новгород).
Осевые агрегаты с дисковыми тормозами, по сравнению с барабанными, более стабильны при работе в повышенных температурах, лучше охлаждаются, демонстрируют высокую эффективность при торможении, что позволяет уменьшить тормозной путь на 15-30%. Также они имеют меньшие размеры, более просты при замене и снижают вес механизма.
Благодаря запуску производства на предприятии создано 80 новых рабочих мест.
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