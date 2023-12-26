«Тонар»: новые цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов

Машиностроительный завод «Тонар» открыл в Орехово-Зуево два новых цеха и расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники.

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Инвестиции в модернизацию производства агрегатов превысили 380 млн рублей. Из них 300 млн рублей по программе «Комплектующие изделия » на приобретение высокотехнологического оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Ранее компания изготавливала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами. Использование собственных компонентов позволило снизить себестоимость готовых деталей на 15% и повысить общий уровень локализации прицепной техники.

«Работу по локализации ключевых компонентов мы ведем давно. Подобные меры позволяют уменьшить зависимость от зарубежных поставок и колебаний курса валют. В текущем году уровень локализации готовой прицепной техники на производстве «Тонар» составляет 60%. Благодаря займу по программе Фонда развития промышленности «Комплектующие изделия» мы сможем увеличить показатель до 70%", — рассказал генеральный директор ООО «Машиностроительный завод «Тонар» Денис Кривцов.

Расширение и модернизация действующего осевого производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить до 10% импорта. Компания предполагает после выхода на полную проектную мощность повысить свою долю на рынке почти вдвое — с 26% до 50%.

Осевые агрегаты устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода «Тонар», так и сторонних производителей. Среди них ярославская «ПКФ Свифт», машиностроительные заводы «Битюг» (Санкт-Петербург) и «Техас» (Нижний Новгород).

Осевые агрегаты с дисковыми тормозами, по сравнению с барабанными, более стабильны при работе в повышенных температурах, лучше охлаждаются, демонстрируют высокую эффективность при торможении, что позволяет уменьшить тормозной путь на 15-30%. Также они имеют меньшие размеры, более просты при замене и снижают вес механизма.

Благодаря запуску производства на предприятии создано 80 новых рабочих мест.

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