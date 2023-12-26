В Приморье завершено строительство моста через реку Осиновка

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В Михайловском районе полностью завершены работы по строительству моста через реку Осиновка. На участке заасфальтирована проезжая часть и подходы к мостовому сооружению, установлены бордюры и новые автобусные остановки, сообщили в компании «Примавтодор».

Основные работы специалисты сделали в ноябре. Последним этапом стала установка бордюрного камня на подходах к мосту. Движение новому по мосту было открыто в июле этого года.

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