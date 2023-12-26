«Казаньоргсинтез» начал выпуск поликарбонатов для рассеивателей автомобильных фар

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ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР») организовало производство марок поликарбоната для рассеивателей автомобильных фар, которые позволяют полностью заместить ставшее недоступным импортное сырье в этом сегменте.

Марки поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС не уступают зарубежным аналогам и по некоторым физико-механическим свойствам превосходят их, интерес к этой продукции проявили как российские, так и зарубежные производители светотехники для автомобилей, отмечает компания.

По словам главного эксперта «СИБУРа» Алексея Каплина, «отлично показали себя» фары из отечественного поликарбоната для Lada Vesta. Также новые поликарбонаты «Казаньоргсинтеза» прошли омологацию у белорусского предприятия «Руденск», выпускающего светотехническую продукцию для автотранспорта, в том числе для «КАМАЗа».

По данным «СИБУРа», объем рынка поликарбоната для выпуска фар и рассеивателей в России в 2024 году оценивается в 2 тысячи тонн, к 2027 году приблизится к 3 тысячам тонн. Ранее светотехника для локализованных в России автомобилей изготавливалась из поликарбоната европейских марок Lexan и Makrolon.

«Казаньоргсинтез» — один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в «СИБУР».

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