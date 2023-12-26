Автозавод «УРАЛ» создал Арктический автопоезд

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На автозаводе «УРАЛ» завершен обязательный комплекс испытаний колесного транспортного средства Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем. В 2024 году запланирована подготовка производства к серийному производству.

Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем создан для решения транспортных задач в районах со слабо развитой дорожной сетью в условиях низких температур (до минус 50°С) для комфортного передвижения по местности с грунтами со слабой несущей способностью, снежной целине, дорогам общего пользования, а также для безопасного преодоления водных преград глубиной до 1,3 м (без подготовки). Транспортное средство повышенной проходимости может быть использовано для создания передвижных функциональных комплексов: медицинских, учебных или общественного питания там, где слабо развита структура подобных учреждений. Также его можно использовать для монтажа и обеспечения подвижности специального оборудования при выполнении производственных задач на местности.

Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем состоит из седельного тягача с колесной формулой 6×6 и полуприцепа с активным приводом колес. Особенность полуприцепа заключается в том, что активный привод полуприцепа мощностью 72 кВт подключается при необходимости для преодоления сложных участков местности, повышая тяговые свойства автопоезда. Питается он от собственной дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт, размещенной в заднем (технологическом) модуле полуприцепа. Наличие столь мощной энергоустановки, намного превышающей возможности штатного генератора тягача, позволяет не только обеспечивать потребности функционального модуля, но и при необходимости выполнять роль мини-электростанции для питания внешнего оборудования (например, осветительных установок, при работе на местах чрезвычайных ситуаций).

Установленная на тягаче электрическая лебедка с тяговым усилием до 8 тонн предназначена для самовытаскивания тягача. Основной и дополнительный топливный баки обеспечивают запас хода не менее 500 км. Все топливные системы оснащены нагревательными элементами и рукавами для исключения парафинизации топлива в условиях низких температур, а в агрегатах применены масла, смазки и РТИ для соответствующего температурного диапазона. Это обеспечивает эффективность их работы в столь экстремальных условиях.

Оригинальное оперение тягача и полуприцепа позволяет, при необходимости, за счет смещения или демонтажа элементов и замены колес и шин двигаться по дорогам общего пользования с соблюдением дорожных габаритов по ширине и высоте.

Автопоезд является результатом проекта, который реализуется на основании соглашения с Министерством науки и высшего образования РФ в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г. и разработан совместно с ведущими техническими вузами России — ЮУрГУ и МГТУ им. Баумана. Следующими этапами в реализации проекта станут дополнительный комплекс испытаний, подготовка к сертификации и к серийному выпуску.

https://news.dr...m.ru/95857.html

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