В Вологодской области открылся животноводческий комплекс на 685 коров

© gazeta.rus.coop

26 декабря в СПК колхозе «Нижне-Кулое» Верховажского района Вологодской области открыли вторую очередь животноводческого комплекса на 685 голов. Комплекс состоит из двух коровников на 300 голов каждый, а также родильного отделения на 85 голов.

Реализация инвестиционного проекта позволила создать современный объект с использованием новых технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с современным доильным залом, с обеспечением компьютеризации процессов доения. В здании коровника смонтировано полимерное покрытие кормового стола, установлены автопоилки, автоматические щетки-чесалки. В зоне отдыха животных предусмотрены маты, приготовление и раздача кормосмеси производится смесителем-кормораздатчиком. Кроме того, построены административно-бытовые помещения, санитарно-ветеринарный пропускник.

Общая стоимость проекта составляет 328 млн рублей.

Проект реализовали в два этапа, начиная с 2019 года. В 2022 году было закончено строительство коровника на 300 голов с доильным залом. В 2023 году открылся еще один коровник на 300 голов и родильное отделение на 85 голов. Из бюджета Вологодской области выделили господдержку на строительство первой очереди в размере 37,5 млн рублей, строительство второй очереди компенсируют в 2024 году.

Колхоз «Нижне-Кулое» — сельскохозяйственное предприятие, реализующее инвестпроект, специализируется на молочном скотоводстве с разведением крупного рогатого скота и является градообразующим предприятием Верховажского округа. Поголовье скота на 1 декабря 2023 года составляет более 1,4 тыс. голов. В 2023 году производство молока увеличилось почти на 20%.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.