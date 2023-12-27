На заводе «Стоик» в Новгородской области открылся новый производственный комплекс

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В субботу, 23 декабря, в Малой Вишере открыли новый производственно-складской комплекс завода «Стоик».

По информации Министерства сельского хозяйства региона, специалисты приступили к его строительству в прошлом году. Благодаря новому проекту завод сможет устранить возникший дефицит компонентов для пищевого производства в рамках импортозамещения. Также завод сможет производить медицинские препараты, которые ушли из российского рынка.

В рамках выпуска пищевых добавок, специй и ингредиентов будут применяться технологии при помощи углекислого газа, использование которого позволит извлекать эфирные масла, пигменты и другие вещества. Также экстракт углекислого газа используется во время производства колбасных изделий, консервов, спортивного питания и других продуктов.

Завод «Стоик» зарегистрирован в Малой Вишере Новгородской области и работает уже более 26 лет. Учредителем предприятия является Владимир Оксаниченко, а руководителем и генеральным директором Алексей Погребцов. В прошлом году выручка завода составила 740 миллионов рублей, а чистая прибыль более 40 миллионов рублей.

https://vk.com/...6892066_1621075

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