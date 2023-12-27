ОАК передала Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовил и передал Министерству обороны РФ заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.

«Авиастроители изготовили и передали нашим Вооруженным силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57. Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2023 году была настроена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста объемов серийного выпуска самолетов. Также были приняты меры по устранению «узких» мест не только в цехе окончательной сборки, но и по всему циклу производства. Успешно решаются вопросы по поставкам высокотехнологичных комплектующих изделий от заводов-поставщиков, отрабатываются возможности усовершенствования технологии сборки самолетов.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод ОАК наращивает серийный выпуск Су-57. В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в 2 раза» — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сегодня идет обновление производства. Уже в 2024 году будет введен в строй ряд объектов в рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития ОПК для серийного выпуска самолета Су-57.

В 2023 году филиал ПАО «ОАК» — «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57.

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