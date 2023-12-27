УКВЗ поставил первый трамвай в Ярославль

Первый вагон производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), изготовленный в рамках договора, заключенного с компанией-концессионером «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль», прибыл в столицу Золотого кольца.

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Новые трамваи для Ярославля — односекционные со 100% низким уровнем пола. Их оснащение предусматривает климат-контроль, медиапанели, валидаторы для безналичной оплаты, USB-разъемы для зарядки гаджетов.

В салоне трамвая спроектированы широкие проходы, вагоны оборудованы откидными аппарелями — устройствами для комфортной посадки-высадки маломобильных пассажиров. Все это делает поездки на трамваях УКВЗ удобными и комфортными для всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

По условиям контракта предприятие Роскосмоса изготовит для Ярославля 47 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в 2023-2025 годах.

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