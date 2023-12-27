100 новых автомобилей получили медучреждения Краснодарского края
27 декабря 2023 г. медучреждения Краснодарского края получили 100 новых автомобилей. Машины повышенной проходимости помогут участковым врачам и фельдшерам добираться до пациентов, доставлять жителей в больницу для оказания медицинской помощи или привозить лекарства в труднодоступные районы.
Всего в этом году в больницы и поликлиники региона уже закупили 310 автомобилей.
Ключи от нового транспорта передали главврачам 51 медорганизации региона. Больше всего — сразу восемь автомобилей — получила Тбилисская ЦРБ.
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