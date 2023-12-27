В Ленобласти реконструирован молочный комплекс «Рябовский»

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После реконструкции открыт животноводческий комплекс на 342 головы молочного завода «Рябовский». В комплексе будет размещено современное родильное отделение.

Соглашение о модернизации молочно-товарной фермы этого хозяйства было подписано на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь» в августе 2023 года. Для поддержки производителей область компенсирует до 25% капитальных вложений в инвестпроекты, что даёт уверенный рост производства молока.

СПК «Рябовский» — ведущее молочное хозяйство Ленинградской области: молочная продуктивность с начала 2023 года составила 11 107 кг — лучший результат Выборгского района, к концу года парируется превысить показатель в 12 тысяч кг. поголовье увеличилось на 10% - до 1162 голов, объем производства молока — на 210 тонн, до 6,5 тысяч тонн. В планах предприятия — модернизация двора на 400 голов.

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