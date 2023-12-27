Итоги 2023 года на Амурском ГХК

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Под занавес 2023 года мы решили вспомнить основные моменты уходящего года на Амурском ГХК и подвести итоги. Ключевым для проекта событием стало обновление и конфигурации и графика реализации. Вместе с тем мы завершили строительство главного энергетического узла — подстанции на 500 кВ, а также первого жилого комплекса для сотрудников будущего газохимического гиганта.

В навигационное окно 2023 года доставили 162 единиц ключевого технологического оборудования для установок пиролиза и полимеризации. Самым крупными в этом году стали 3 реактора полимеризации этилена. Технологические агрегаты используются для получения полиэтилена газофазным методом. Вес одного реактора составляет 558 тонн, высота — 43,6 метра, диаметр — 12 метров. Все грузы доставлены с причала на р. Зея до строительной площадки.

Выполнен монтаж 108 единиц крупнотоннажного оборудования. На установке пиролиза на протяжении года велась сборка конвекционных модулей печей пиролиза, также свои места на фундаментах заняли турбины компрессоров пирогаза, этилена и пропилена, экономайзеры. На установке суспензионного полиэтилена — смонтированы колонны, теплообменное оборудование и другие агрегаты.

Завершено строительство и пуско-наладочные работы на главном энергообъекте Амурского ГХК подстанции (ПС) 500 кВ. Получены все необходимые разрешения, на подстанцию подано напряжение для проведения комплексных испытаний. Подстанциями подобной мощности (это 1000 МВА) могут похвастаться единицы промышленных предприятий.

В течение года велось строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры будущего комплекса: криогенной воздухоразделительной станции, поверхностного водозабора на р. Зея, станции водоподготовки и комплексных очистных сооружений. Также полным ходом шло строительство газораспределительных сетей, складских помещений и ремонтно-механического производства.

К концу 2023 года на строительство объектов АГХК привлечено более 10 тыс. чел. строительного персонала и около 400 единиц техники.

Завершено строительство первого жилого комплекса, предназначенного для сотрудников эксплуатационной команды АГХК. Ведется подготовка квартир заселению. Второй ЖК готов наполовину.

2023 году в Свободном при поддержке АГХК и СИБУРа было реализовано 34 мероприятия по направлениям: создание комфортной городской среды, поддержка малого и среднего предпринимательства, спорт и здоровый образ жизни, образование, культура, охрана окружающей среды, развитие волонтерства и инклюзия.

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