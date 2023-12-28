Российские производители электронных компонент. Они существуют!
Как-то давно я был на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево, и там посетил завод «Электронинвест», который делает электронику специального назначения, причем полностью на 100% из отечественных компонент. И я тогда попросил прислать мне список заводов, которые поставляют электронные компоненты «Электронинвесту», и это оказалось не коммерческой тайной, и такой список мне прислали.
На фото SMD установщик как раз заряжен нашими отечественными резисторами.
Итак, вот кто поставляет компоненты на завод «Электронинвест», обеспечивая 100% замену импортным аналогам.
1. Резисторы
АО «Ресурс», г. Богородицк
НПО «Эркон», г. Нижний Новгород
2. Транзисторы
Воронежский завод полупроводниковых приборов («ВЗПП-С»), г. Воронеж
«Ангстрем», г. Зеленоград
3. Диоды
Александровский завод полупроводниковых приборов («КРИП Техно»), Владимирская область, г.Александров
«ВЗПП-С»
"Кремний ЭЛ" г. Брянск
НПП «Томилинский электронный завод» (НПП ТЭЗ), п.Томилино
4. Микросхемы
«Протон», г. Орел
«Кремний ЭЛ»
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров
«НПП «ЭлТом» г. о. Люберцы
«Опытный завод «Интеграл», г. Санкт-Петербург
5. Стабилитроны
Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» (НЗПП «Восток»), г. Новосибирск
6. Кристаллы
«Кремний ЭЛ»
«Ангстрем»
"ВЗПП-С»
7. Платы
«ОКБ-Планета», г. Великий Новгород
«Резонит», п. Зубово, Клинский район МО
Конечно, это далеко не все производители электронных компонент в России, а поставщики конкретной компании, которая производит электронику. Так что производят в России электронные компоненты, производят. Может они дороже, не весь ассортимент, по ряду позиций не самое современное. Но производят!
Но почему в отечественной электронике этого нет? А почему я до сих пор слышу, что Лада это ржавое ведро с болтами? Я думаю тут та же тема — недоверие к отечественному. Несмотря на то, что эти компоненты используются в космосе.
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28.12.2311:33:02