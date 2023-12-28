Российские производители электронных компонент. Они существуют!

Как-то давно я был на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево, и там посетил завод «Электронинвест» , который делает электронику специального назначения, причем полностью на 100% из отечественных компонент. И я тогда попросил прислать мне список заводов, которые поставляют электронные компоненты «Электронинвесту», и это оказалось не коммерческой тайной, и такой список мне прислали.

На фото SMD установщик как раз заряжен нашими отечественными резисторами.

Итак, вот кто поставляет компоненты на завод «Электронинвест», обеспечивая 100% замену импортным аналогам.

1. Резисторы

АО «Ресурс», г. Богородицк

НПО «Эркон», г. Нижний Новгород

2. Транзисторы

Воронежский завод полупроводниковых приборов («ВЗПП-С»), г. Воронеж

«Ангстрем», г. Зеленоград

3. Диоды

Александровский завод полупроводниковых приборов («КРИП Техно»), Владимирская область, г.Александров

«ВЗПП-С»

"Кремний ЭЛ" г. Брянск

НПП «Томилинский электронный завод» (НПП ТЭЗ), п.Томилино

4. Микросхемы

«Протон», г. Орел

«Кремний ЭЛ»

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров

«НПП «ЭлТом» г. о. Люберцы

«Опытный завод «Интеграл», г. Санкт-Петербург

5. Стабилитроны

Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» (НЗПП «Восток»), г. Новосибирск

6. Кристаллы

«Кремний ЭЛ»

«Ангстрем»

"ВЗПП-С»

7. Платы

«ОКБ-Планета», г. Великий Новгород

«Резонит», п. Зубово, Клинский район МО

Конечно, это далеко не все производители электронных компонент в России, а поставщики конкретной компании, которая производит электронику. Так что производят в России электронные компоненты, производят. Может они дороже, не весь ассортимент, по ряду позиций не самое современное. Но производят!

Но почему в отечественной электронике этого нет? А почему я до сих пор слышу, что Лада это ржавое ведро с болтами? Я думаю тут та же тема — недоверие к отечественному. Несмотря на то, что эти компоненты используются в космосе.

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