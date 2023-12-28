В РФ атомная отрасль перешла на отечественную систему электронного документооборота

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Госкорпорация «Росатом» завершила переход на полностью импортозамещенную систему электронного документооборота. Об этом сообщили в компании «АТ-консалтинг» (АТК, предприятие Росатома).

В рамках реализации задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета Росатом перевел единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО) с иностранных продуктов на российское программное обеспечение — отечественную платформу «Атом. Контент», разработанную в госкорпорации, и систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, рассказали в АТК. На импортонезависимую ЕОСДО перешли все предприятия атомной отрасли России — более 330. В рамках проекта реализован перевод серверной инфраструктуры, обеспечено интеграционное взаимодействие со смежными системами, а также выполнено несколько оптимизационных задач, которые позволили сохранить целевые показатели производительности.

По словам управляющего партнера группы компаний «АТ-консалтинг» Сергея Шилова, несмотря на огромный объем данных, процесс миграции на новую платформу и СУБД прошел незаметно для пользователей. В настоящее время в системе выполняется более 30 тыс. поручений ежедневно.

«Пользователями ЕОСДО являются более 110 тыс. работников предприятий атомной отрасли. Поэтому важность реализованного обновления системы невозможно переоценить. Мы обеспечили импортонезависимость электронного документооборота в Росатоме, при этом новое решение имеет высокие показатели в части функциональности и масштабируемости, а также позволяет тиражировать проектный опыт внутри отрасли и на внешнем рынке», — приводятся в сообщении слова директора по информационной инфраструктуре Росатома Евгения Абакумова.

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