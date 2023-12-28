Корабелы Невского ССЗ передали заказчику первое сухогрузное судно проекта RSD59

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Сухогрузное судно проекта RSD59, на котором впервые установили отечественные винторулевые колонки (ВРК) модели ДРК1200М, передал заказчику Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

Отечественные ВРК установлены на судно по программе импортозамещения и не уступают по качеству зарубежным аналогам. Российская колонка разработана и изготовлена с таким расчетом, чтобы в технический проект судна не пришлось вносить серьезных изменений. Все параметры и присоединительные размеры соответствуют ранее применявшимся ВРК на судне.

Поставка комплекта первых серийных изделий осуществлена Центром продуктовой специализации «ОСК-Движение» (входит в ОСК). Во время строительства сухогруза специалисты ЦПС «ОСК-Движение» провели работы по синхронизации отечественной системы ВРК с системой управления двигателем. Колонки спроектированы научно-производственным объединением «Винт» и изготовлены на опытном заводе «Вега» (филиалы АО «ЦС «Звездочка», входит в ОСК). Основные комплектующие ДРК1200М также произведены на отечественных машиностроительных предприятиях.

До установки на судно движительно-рулевые колонки испытали в специальном опытовом бассейне. Проверка работоспособности оборудования велась суммарно более 90 часов на различных режимах. Испытания прошли в соответствии со специальной программой и методикой. Согласно полученным в ходе испытаний результатам, технические характеристики и показатели надежности винторулевых колонок модели ДРК1200М по отдельным параметрам превзошли показатели аналогичного оборудования зарубежных производителей. После проведения всех стандартных испытаний (заводские, швартовные и ходовые испытания), ВРК выдержала и испытание льдами Невы.

«При переходе судна от причальной стенки верфи (г. Шлиссельбург) до порта «Моби Дик» (г. Кронштадт) из-за сложившейся ледовой обстановки в акватории Невы ДРК1200М была испытана в нестандартных ледовых условиях. При прохождении льдов ВРК работала на повышенных оборотах и под высокой нагрузкой, а гребной винт постоянно подвергался воздействию осколков льда. И даже в таких нестандартных условиях ВРК показала высокую надежность и безотказную работу», — рассказал генеральный директор ЦПС «ОСК-Движение» Александр Наволоцкий.

Винторулевая колонка ДРК1200М построена для сухогруза серии RSD-59. Это самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными винторулевыми колонками, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

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