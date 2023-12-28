Электропоезд ЭС104 «Финист» отправился в первый рейс

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С 28 декабря по железным дорогам России начал курсировать электропоезд ЭС104 «Финист», сообщает пресс-центр ОАО «РЖД».

Новый электропоезд полностью собран из отечественных деталей и комплектующих. ЭС104 производится на предприятии «Уральские локомотивы», входящем в многоотраслевую промышленную группу «Синара». Состав может разгоняться до скорости 160 км/ч и имеет эффективное торможение с рекуперацией в электрическую сеть. В перспективе «Финист» станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.

ЭС104 представляет собой пятивагонный электропоезд с 401 посадочным местом. Каждый вагон оборудован системами микроклимата и обеззараживания воздуха. Пассажирские сидения оснащены USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трех, в них появились пеленальные столики. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них. Предусмотрены и места для маломобильных пассажиров.

«Финист» отправился по маршруту Екатеринбург — Каменец-Уральский в 13:47 по местному времени. Также новый электропоезд будет курсировать на действующих пригородных маршрутах СвЖД: Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар, Екатеринбург — Серов — Бокситы, Екатеринбург — Первоуральск — Шаля. С января следующего года планируется выход «Финистов» на новые маршруты в Свердловской области, а затем и в других регионах России.

На маршруты вышли четыре «Финиста». В ближайшее время планируется ввести в строй восемь поездов ЭС104.

Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте ОАО «РЖД». В нём приняли участие 42839 человек.

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