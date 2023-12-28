«Метеор-М» № 2-4 доставлен на космодром Восточный

Гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-4, созданный Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), доставлен на космодром Восточный.

© www.roscosmos.ru

«Метеор-М» № 2-4 — шестой спутник серии «Метеор-М», созданной по заказу Роскосмоса.

«Метеор-М» № 2-4 предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных. Кроме того, на нем установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Космический аппарат оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр). Это оборудование позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.

На космодроме специалисты Корпорации «ВНИИЭМ» проведут подготовку «Метеора-М» № 2-4 к запуску ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», запланированному в первом квартале 2024 года.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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