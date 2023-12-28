На омской площадке «Кордиант» запущена в работу новая линия резиносмешения

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Техническое перевооружение цеха подготовки позволит улучшить качество выпускаемой продукции и вместе с тем достичь плановых показателей проекта «Чистый воздух» по выбросам.

Новая линия включает в себя специализированное передовое оборудование ведущих мировых производителей. Она позволит ощутимо улучшить эксплуатационные свойства имеющихся серийных резиновых смесей, а также изготавливать протекторные резиновые смеси с высоким содержанием силики. Такие смеси позволяют снизить потери при качении и вывести этот показатель на один уровень с ведущими мировыми производителями шин.

© kvnews.ru

Реализация проекта началась в 2018 году, но в связи с пандемией сроки запуска нового участка резиносмешения несколько раз переносились. В настоящее время завершены ресурсные испытания, оформляются необходимые для работы документы, происходит освоение рецептур высоконаполненных силикой резиновых смесей.

В настоящее время технологами освоено 4 из 7 шифров серийного производства летнего ассортимента, оставшиеся 3 будут отработаны в феврале.

С апреля сотрудники омской производственной площадки АО «Кордиант» намерены начать освоение серийных смесей с высоким наполнением диоксида кремния для зимнего ассортимента. В планах — сохранение объемов производства при улучшении качества продукции.

© kvnews.ru

Техническое перевооружение участка подготовки не только позволит производить смеси, недоступные к изготовлению на прежнем оборудовании, но существенно повысит экологичность производства и позволит достичь плановых показателей реализации проекта «Чистый воздух». Благодаря техническому перевооружению подготовительного цеха объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу к концу следующего года должен быть снижен приблизительно на 8%.

© kvnews.ru

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