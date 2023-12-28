Red Wings пополнила парк самолетом Ту-214

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Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings.

Акт приема-передачи самолета подписали 28 декабря 2023 года в Международном аэропорту Казани генеральный директор ИФК Михаил Подхватилин и заместитель генерального директора по управлению флотом Red Wings Екатерина Рухлова.

Максимальная дальность этого Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 194 пассажира.Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует всем актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.До 2017 года борт эксплуатировался в авиакомпаниях «Трансаэро» и Red Wings.

В рамках организованной компанией ИФК работы по восстановлению летной годности выполнены оценка технического состояния, вывод самолета из длительного хранения, формы обслуживания и сервисные бюллетени, капитальный ремонт двигателей, работы по замене неисправных и имеющих календарные ограничения комплектующих, полностью обновлен интерьер.

После всех работ самолет совершил несколько полетов, которые подтвердили его соответствие всем нормам, и 20 декабря 2023 года был получен сертификат летной годности самолета."Мы продолжаем работу по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники: вслед за грузовым Ил-96-400Т сегодня в строй вернулся прошедший все необходимое обслуживание пассажирский Ту-214. В будущем году продолжим передачу самолетов. Благодарю всех, кто принимает участие в решении этой важной задачи, а вместе с коллегами из Red Wings рассчитываем, что самолет будет успешно работать на благо авиакомпании и пассажиров", — сказал Михаил Подхватилин.

Воздушное судно окрашено в корпоративную ливрею Объединенной авиастроительной корпорации, аналогичную ливрею уже носят другие самолеты из линейки российской гражданской авиатехники ОАК — серийный самолет Суперджет-100, приступивший к летным испытаниям Ил-96-400М и проходящий сертификацию в импортозамещенной версии МС-21-310.

«Расширение парка — ключевая часть нашей стратегии, направленной на развитие маршрутной сети пассажирских перевозок в России, — заявил генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин. — Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Наша компания имеет хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214. Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам.

Восстановление летной годности ряда пассажирских и грузовых самолетов парка ИФК проходит согласно решению правительства. Ранее в декабре после аналогичной процедуры был передан в российскую авиакомпанию Sky Gates и приступил к полетам транспортный Ил-96-400Т, способный нести до 92 тонн грузов.

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