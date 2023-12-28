Открыт первый этап северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»

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Запущено движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью почти 34 км. Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 «Золотое кольцо». Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь.

На первом этапе обхода Твери дорожники возвели 17 путепроводов и мостов, включая мост через реку Тверцу. В общей сложности на этом участке уложено более 540 тысяч тонн асфальтобетона.

На всем протяжении первого этапа обхода Твери устроено электроосвещение, вблизи населенных пунктов установлены шумозащитные экраны. Транспортные потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными установлено сетчатое ограждение.

Чтобы открыть этот участок еще до новогодних праздников, на объекте ежемесячно трудились до 2500 рабочих и 950 единиц техники.

Северный обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением: без светофоров и перекрестков.

Чтобы поездка была не только быстрой, но и комфортной на новой дороге предусмотрены современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, аптека, комната матери и ребенка, спортивные площадки.

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