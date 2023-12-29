Ростех передал девять Ансатов для НССА

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Дочерний холдинг «Вертолеты России» поставил Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха 9 Ансатов. Передача этих машин стала завершающей по договору на поставку 37 вертолетов этого типа для НССА.

Ансаты сегодня используются для медицинской эвакуации по всей стране и наряду с Ми-8МТВ-1 составляют основу воздушного парка НССА. В прошлом году вертолеты санитарной службы эвакуировали более 8 тыс. пациентов, находившихся в критических и угрожающих жизни состояниях. Среди них — более 430 младенцев до года и свыше тысячи детей от одного до семи лет.

Благодаря поставкам новых вертолетов расширяется география применения санавиации, растет количество спасенных жизней. Осенью 2023 года охват НССА увеличился до 60 регионов России.

У Ансата самая вместительная кабина в своем классе. Это позволяет расположить в ней полноценный медицинский реанимационый модуль для пациента и сопровождающих больного медиков. Несущая система вертолета обеспечивает высокую маневренность и управляемость.

Ансат способен садиться на малые необорудованные площадки, например, на трассы и небольшие пространства в условиях плотной городской застройки.

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