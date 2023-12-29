СЗ «Море» сдал спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б

Судостроительный завод «Море» (Крым) сдал второй спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б, построенный на судостроительном заводе «Море» по государственному контракту с ФКУ «Дирекция госзаказчика».

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Строительство судов проекта А40-2Б велось во исполнение поручений Росморречфлота в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» для нужд ФГБУ «Морспасслужба».

После завершения постройки на заводе судно в соответствии с контрактом прибыло в морской порт Новороссийск и передано заказчику.

Предназначение судов проекта А40-2Б — транспортировка средств ликвидации разливов нефти, или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов; локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями; поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

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