Передан заказчику второй спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б

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Судостроительный завод «Море» (входит в ОСК) передал заказчику второй спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б.

Строительство судов проекта А40-2Б велось по поручению Росморречфлота в рамках Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» для нужд ФГБУ «Морспасслужба» по госконтракту, заключенному с ФКУ «Дирекция госзаказчика».

После завершения постройки на заводе судно прибыло в морской порт Новороссийск и передано заказчику.

Суда проекта А40-2Б предназначены для транспортировки средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов; локализации распространения разлива нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров; ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие емкости и дальнейшей их буксировки к месту приема береговыми или плавучими станциями; поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

Катер может круглогодично эксплуатироваться в незамерзающих морях и имеет ледовый класс Iсе2.

Технические характеристики проекта:

Водоизмещение — 36,5 (т)

Длина габаритная — 18 (м)

Ширина габаритная — 4,70 (м)

Осадка судна — 1,1 (м)

Скорость — 20 (уз)

Надводный борт — 1,17 (м)

Завод «Море» расположен в Феодосии, основная продукция — суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа «Зубр», производил теплоходы «Ракеты», «Восходы», «Кометы». Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. 26 декабря 2019 года ФГУП «Судостроительный завод «Море» преобразовано в акционерное общество «Судостроительный завод «Море». В марте 2022 года госкорпорация «Ростех» передала предприятие в собственность ОСК.

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