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Судостроение и судоходство

За 2023 год судоверфь «Парма» сдала 8 судов на воздушной подушке

За 2023 год судоверфь «Парма» (Ленинградская область) сдала 8 судов на воздушной подушке проекта «Нептун».

 © korabel.ru

Переданные заказы в 2023 г.:

  • Нептун 23-37
  • Нептун 23-40
  • Нептун 23-19 (ремонт)
  • Нептун 23-41
  • Нептун 23-42
  • Нептун 23-43
  • Нептун 23-44
  • Нептун 23-46

 © korabel.ru

В настоящее время в постройке находятся еще 6 судов данного проекта.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._korabelov_2023_sudoverf_parma.html

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