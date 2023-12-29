За 2023 год судоверфь «Парма» сдала 8 судов на воздушной подушке
За 2023 год судоверфь «Парма» (Ленинградская область) сдала 8 судов на воздушной подушке проекта «Нептун».
Переданные заказы в 2023 г.:
- Нептун 23-37
- Нептун 23-40
- Нептун 23-19 (ремонт)
- Нептун 23-41
- Нептун 23-42
- Нептун 23-43
- Нептун 23-44
- Нептун 23-46
В настоящее время в постройке находятся еще 6 судов данного проекта.
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