За 2023 год судоверфь «Парма» сдала 8 судов на воздушной подушке

За 2023 год судоверфь «Парма» (Ленинградская область) сдала 8 судов на воздушной подушке проекта «Нептун».

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Переданные заказы в 2023 г.:

Нептун 23-37

Нептун 23-40

Нептун 23-19 (ремонт)

Нептун 23-41

Нептун 23-42

Нептун 23-43

Нептун 23-44

Нептун 23-46

© korabel.ru

В настоящее время в постройке находятся еще 6 судов данного проекта.

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