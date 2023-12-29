Россия в I половине сельскохозяйственного года обновила рекорд по поставкам зерна

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Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) обновила рекорд по поставкам зерна на экспорт — на середину декабря этот показатель составил 30,8 млн тонн, сообщил Союз экспортёров зерна.

«Экспорт зерна с начала сезона бьёт исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 млн тонн (+33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 млн тонн (+23%) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчётами и финансовым сопровождением сделок», — говорится в сообщении союза.

В нынешнем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) в десятку импортёров российского зерна вошла Индонезия, которая с начала сезона импортировала 892 тыс. тонн российской пшеницы, тогда как в прошлом году не импортировала из России. В Австралии, основном поставщике пшеницы в ЮВА, ожидается резкое сокращение урожая на 15 млн тонн, что скажется на поставках за рубеж. Индонезия с успехом протестировала наши логистические решения и выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика.

Поставки пшеницы в Бангладеш с начала сезона составили 1,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в прошлом сельхозгоду. Бангладеш, другой крупный импортёр пшеницы, выбрал Россию после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году.

«Большинство стран — крупнейших импортёров российской пшеницы — показывают рост закупок относительно прошлого сезона. Исключениями пока являются традиционные лидеры закупок российской пшеницы — Турция (3,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 9% год к году) и Египет (2,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 13% год к году), которые оказались не совсем готовы к повышению конкурентного спроса на российские зерновые культуры. Однако у них есть шанс нарастить объёмы закупки во второй половине сельхозгода», — отмечается в сообщении.

Ранее Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году в размере не менее 65 млн тонн.

Крупнейшими импортёрами российского зерна в сезоне 2022-23 года стали:

— Турция,

— Египет,

— Иран,

— Саудовская Аравия,

— Алжир.

Идея сообщения подсказана камрадом nabludatel71

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Фото — https://vk.com/...m9npuhd79215088

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