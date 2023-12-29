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Статистика

Россия в I половине сельскохозяйственного года обновила рекорд по поставкам зерна

 © morvesti.ru

Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года) обновила рекорд по поставкам зерна на экспорт — на середину декабря этот показатель составил 30,8 млн тонн, сообщил Союз экспортёров зерна.

«Экспорт зерна с начала сезона бьёт исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 млн тонн (+33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 млн тонн (+23%) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчётами и финансовым сопровождением сделок», — говорится в сообщении союза.

В нынешнем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) в десятку импортёров российского зерна вошла Индонезия, которая с начала сезона импортировала 892 тыс. тонн российской пшеницы, тогда как в прошлом году не импортировала из России. В Австралии, основном поставщике пшеницы в ЮВА, ожидается резкое сокращение урожая на 15 млн тонн, что скажется на поставках за рубеж. Индонезия с успехом протестировала наши логистические решения и выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика.

Поставки пшеницы в Бангладеш с начала сезона составили 1,7 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в прошлом сельхозгоду. Бангладеш, другой крупный импортёр пшеницы, выбрал Россию после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году.

«Большинство стран — крупнейших импортёров российской пшеницы — показывают рост закупок относительно прошлого сезона. Исключениями пока являются традиционные лидеры закупок российской пшеницы — Турция (3,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 9% год к году) и Египет (2,7 млн тонн зерна с начала сезона, минус 13% год к году), которые оказались не совсем готовы к повышению конкурентного спроса на российские зерновые культуры. Однако у них есть шанс нарастить объёмы закупки во второй половине сельхозгода», — отмечается в сообщении.

Ранее Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году в размере не менее 65 млн тонн.

Крупнейшими импортёрами российского зерна в сезоне 2022-23 года стали:

— Турция,

— Египет,

— Иран,

— Саудовская Аравия,

— Алжир.

Идея сообщения подсказана камрадом nabludatel71

 © zerno.ru

Фото — https://vk.com/...m9npuhd79215088

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Источник: https://zerno.ru/node/25082

статистика, экспорт, сельское хозяйство
  • Нет аватара nabludatel71
    29.12.2321:51:10

    К слову, меньше 10 лет назад, в 2014 г., мы преодолели рубеж экспорта зерна 30 млн т… за год. А теперь это меньше чем за полгода, да в условиях внешних трудностей.

    И, по всей видимости, мы впервые опередим США по экспорту зерна за полугодие (до этого никогда не было даже за квартал) — их кукурузу в этом сезоне давит бразильская (там как раз осенне-зимний пик), а пшеница у них уже несколько лет как стала совершенно второстепенной культурой в экспорте. Пожалуй, как выйдет официальная статистика (в феврале), можно будет на эту тему сообщение запилить.    

    #1274929
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.12.2300:10:54

      Урожай недостаточно вырастить, его ещё надо разумно реализовать.

      Рост урожаев у нас уже давно стабилен.

      А вот насчёт экспорта последние два-три году у меня были опасения.

      Но ребята кому положено справляются.

      Да и Китай в помощь.

      Можно наращивать урожай дальше.

      #1274932
  • Нет аватара Лес
    29.12.2322:55:58

    Телеграм канал «РАСПП: Бизнес. Азия. Китай.»:

    Поставки российской агропродукции в Индию выросли на 52% в 2023 году

    «Если говорить об основных покупателях российской агропродукции, то первыми на ум приходят Китай и Турция, а Индия в этом плане как-то в стороне. И абсолютно незаслуженно.

    Согласно материала „Агроэкспорта“, за 11 месяцев текущего года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52% и превысил $1 млрд. В натуральном выражении рост еще больше — в 2.5 раза, более 1,1 млн тонн.

    И это при том, что в 2022 году товарооборот продукции АПК между Россией и Индией в последние годы демонстрирует значительный рост. Например, в 2022 году он увеличился на 58%, в том числе российский экспорт вырос в 2,4 раза, до $768 млн.

    Так что не Китаем единым может зарабатывать российский экспортер агропродукции. Если говорить о „бестселлерах“, то крупнейшей категорией продовольствия, экспортируемого из России в Индию, является подсолнечное масло (852 тыс. тонн, рост в 2,5 раза по итогам 2023 года). На втором месте — соевое масло, на третьем — чечевица. В целом по состоянию на декабрь Индия занимала 8-е место среди крупнейших покупателей российского продовольствия (а по итогам 2022 года заняла лишь 11-е место).». (полностью по ссылке)

    t.me/raspp_info/11591

    #1274930
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