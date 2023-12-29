В Геленджике завершено строительство самой крупной яхтенной марины в России

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В Краснодарском крае завершилось строительство самой крупной яхтенной марины в РФ, постройка которой осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России». Распоряжением Правительства РФ от 18 августа 2018 г. «Стройтрансгаз» был определен единственным исполнителем проекта.

К концу 2023 года получено заключение о соответствии. Это итоговый документ, который составляется по результатам государственного строительного надзора, отмечает пресс-служба компании «Стройтрансгаз».

Благодаря реализации проекта в Геленджике в районе Тонкого мыса будут швартоваться пассажирские суда, моторные и парусные маломерные суда. Здесь построен самый крупный в России яхтенный комплекс для базирования 275 яхт. В состав морского комплекса входят причал для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек. Причал рассчитан для приема судов категории «Князь Владимир». Общая площадь акватории марины составила 14,3 гектара.

Для того, чтобы суда могли беспрепятственно пользоваться новым объектом, были проведены работы по дноуглублению акватории марины и пассажирского района. Общий объем работ составляет порядка 325 тысяч кубометров. Самая глубокая отметка дна составляет минус 7,5 м.

В марине расположено 5 причалов для приема и обработки пассажирских судов и яхт, в т. ч. международного сообщения. Протяженность причала номер 1 — 45 метров (плюс открылок 30 метров; причала 2 — 162 метра (плюс открылок 26 метров); причала номер 3.2 — 75,8 метра (плюс открылок 42 метра); причала номер 3.3 — 69,7 метра; причала портового флота 60 метров.

В процессе строительства сформирован искусственный земельный участок площадью 0,94 гектара, сделаны берегоукрепления, построены здание дежурного по яхтенному клубу, трансформаторная подстанция и распределительная трансформаторная подстанция, система безопасности, средства навигационного оборудования, выполнены очистные сооружения, инженерные сети, произведен монтаж систем противопожарного водопровода и канализации дождевых сточных вод, системы электрообогрева трубопроводов наружных сетей, установлены опоры освещения, проведены работы по благоустройству.

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