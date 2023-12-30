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На заводском аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина идут наземные отработки двигателей ПД-8 на самолёте SSJ100 с бортовым номером 97012. Это второй опытный борт для сертификационных испытаний по программе создания импортозамещённой версии «Суперджета».

Какие самолёты будут задействованы в сертификации SJ-100 в 2024 году

В последних числах августа 2023 года первый опытный образец SJ-100 (97021) с частичной заменой иностранных комплектующих выполнил в Комсомольске-на-Амуре первый полёт. Для ускорения программы испытаний на нём были установлены франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный самолёт — 97012 также не является полной версией SJ-100, взамен двигателей SaM146 он получил российские ПД-8. Сделано это для того, чтобы интенсифицировать сертификационные испытания силовой установки. Двигатель ПД-8 впервые был запущен в составе самолёта 97012 в начале октября 2023 года.

Самолёт SSJ100 с регистрацией 97012 (заводской номер 95157) был построен на КнААЗ в марте 2018 года и первоначально предназначался для авиакомпании CityJet как первая машина с сайберлетами для полётов в городской аэропорт Лондона. Однако этот борт в парк ирландского перевозчика не поступил.

Аналогичный самолёт Superjet 100 с сайберлетами (заводской номер 95032, регистрационный — 97006) был повреждён при посадке на «брюхо» в Жуковском в июле 2018 года из-за невыхода правой стойки шасси. Он использовался в рамках исследований влияния законцовок на поведение самолёта в воздухе и на топливную эффективность. Для того, чтобы сертификационные испытания не прерывать, было решено продолжить их на уже готовом самолёте с сайберлетами. Единственной такой машиной и был борт 97012.

Для сертификации второго поколения «Суперджетов» этот борт был выбран в качестве опытного самолёта для полётов с новыми двигателями ПД-8. Но, чтобы ремоторизированный самолёт мог подняться в небо, на нём необходимо было заменить пилоны и обновить систему управления двигателями. Лётные испытания на этой машине планировали начать ещё летом 2023 года, однако из-за неготовности силовой установки, испытания отечественных систем начались на самолёте с регистрацией 97021.

Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24», первый полёт «Суперджета» с двигателями ПД-8 может состояться в начале 2024 года, это станет возможным, как только Объединённая двигателестроительная корпорация даст добро.

Таким образом, сертификационные испытания SJ-100 в 2024 году будут проходить три опытных самолёта:

борт 97021 (з/н 97001) — двигатели SaM146, частично импортное оборудование заменено на российское. Первый полёт выполнен 29 августа 2023 года;

борт 97012 (з/н 95157) — двигатели ПД-8, частичная замена импортных комплектующих, идёт наземная отработка силовой установки;

борт с з/н 97003 — двигатели ПД-8, практически полная замена импортных комплектующих.

Почему на третьем опытном самолёте SJ-100 будет выполнена «практически полная замена», а не 100-процентная?

21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, было заявлено, что для полной замены иностранных комплектующих в самолётах Ту-214, МС-21 и SJ-100 понадобится два года. Это стратегическое решение направлено на достижение «беспрецедентной независимости в авиационной отрасли от зарубежных поставщиков». Сейчас на этих российских самолётах остаётся часть иностранного оборудования, которое не является критичным, а приобрести его можно в дружественных странах, таких как Белоруссия или Китай. Так, например, на Ту-214 замены требуют около 13 процентов комплектующих, на МС-21 и SJ-100 к концу 2024 года их останется не более 2-3 процентов.

Что касается серийных самолётов SJ-100, которые должны выйти из цехов Производственного центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, то известно, что первый серийный самолёт (з/н 97004) строится с использованием фюзеляжа из задела SSJ100, который остался на заводе после окончания строительства «Суперджетов» в иностранном облике. Фюзеляж этого самолёта доработан, чтобы соответствовать главному изменению типовой конструкции, одобренного Росавиацией по итогам ресурсных и статических испытаний. Самолёт получит новое крыло. Борт с з/н 97005 также будет изготовлен из имеющегося задела.

Первым полностью с нуля построенным серийным самолётом SJ-100 станет борт с заводским номером 97101. На нём завершена стыковка отсеков фюзеляжа, идёт монтаж оборудования и самолётных систем. Начало поставок самолётов SJ-100 в авиакомпании ожидается после окончания сертификации самолёта в конце 2024 года.

Фото: © ТГ-канал «Заметки авиастроителей»

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