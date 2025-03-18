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rvk 18 марта 2025, 09:09 276 Видеоблог

Лишь 4 страны в мире способны на такое! Россия в этом элитарном клубе

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Видео первого полета SJ-100 с моторами ПД-8.

ОДК поделилась красивым видео выкатки и полета Суперджета с новыми двигателями.

На YouTube ролик можно увидеть здесь.

Лишь 4 страны в мире способны создавать свои двигатели для гражданских самолетов. При этом, обычно они это делают совместно, GE сотрудничает с Safran, Pratt & Whitney работает с Rolls-Royce. Недавно это умели делать 5 стран. Но одна из них уже утеряла эти компетенции, которые достались ей в наследство. Остались четыре. И Россия сама, в одиночку создает новейшие авиационные двигатели для самолетов и вертолетов. И вот долгожданный ПД-8, он в небе!

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  • rvk
  • 1
superjet-100, sj-100, ОАК, Ростех, ПД-8
  • Нет аватара termometrix
    18.03.2510:36:09

    Конечно, проект все еще находится на стадии внедрения,но по моему мнению не будет преувеличением сказать, что это промышленное достижение мирового масштаба.Пример технического подвига.

    #1298531
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