Лишь 4 страны в мире способны на такое! Россия в этом элитарном клубе

Лишь 4 страны в мире способны на такое! Россия в этом элитарном клубеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Видео первого полета SJ-100 с моторами ПД-8.
ОДК поделилась красивым видео выкатки и полета Суперджета с новыми двигателями.
На YouTube ролик можно увидеть здесь.
Лишь 4 страны в мире способны создавать свои двигатели для гражданских самолетов. При этом, обычно они это делают совместно, GE сотрудничает с Safran, Pratt & Whitney работает с Rolls-Royce. Недавно это умели делать 5 стран. Но одна из них уже утеряла эти компетенции, которые достались ей в наследство. Остались четыре. И Россия сама, в одиночку создает новейшие авиационные двигатели для самолетов и вертолетов. И вот долгожданный ПД-8, он в небе!
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18.03.2510:36:09