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Модернизация

На «ТАГМЕТе» завершена модернизация электросталеплавильного цеха

 © metalinfo.ru

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) провёл масштабную модернизацию электросталеплавильного цеха.

На участке дуговой сталеплавильной печи (ДСП) заменили пути сталевоза, отремонтировали устои и раму наклона печи, сталевоз, шлаковоз, подъёмные сооружения и подкрановые пути с заменой рельс. В пролёте участка ДСП установлен новый 10-тонный подъёмный кран, что сократит время технологических операций и увеличит объём разливки стали.

Также модернизировали оборудование участков машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) с полной заменой всех сегментов линии и настройкой технологической оси разливки. Кроме того, на участках хранения и отгрузки заготовок и участке подготовки шихты отремонтирован теплоизоляционный карман и подкрановые пути, полностью модернизировали электронику установленного на данном участке подъёмного крана, повысив надёжность оборудования при вывозе непрерывнолитой заготовки с разливки.

Предприятие повысило надёжность и эффективность основных агрегатов производства и вывело на полную мощность газоочистное оборудование после его реконструкции.

На участке дуговой сталеплавильной печи заменены фильтрующие рукава на системах газоочистки ДСП, установке внепечной обработки стали (УВОС), аспирационных установках системы подачи сыпучих материалов и ферросплавов в цех, запущено новое пневмооборудование. Над электросталеплавильным отделением цеха уложена новая кровля общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Благодаря реализации комплекса мер система очистки отходящих газов обеспечивает их гораздо более низкую концентрацию, чем предусмотрено нормативами.

Электросталеплавильный цех ТАГМЕТа введен в строй в 2013 году, когда предприятие полностью отказалось от мартеновского производства. В цехе постоянно внедряются современные технологические решения для повышения эффективности работы электрического и механического оборудования.

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Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/156765

"ТАГМЕТ", Ростовская область, экология
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.12.2318:17:32

    Отаз от мартеновского производства и переход к электропечам повсеместная тенденция. Интересно в стране остались еще мартеновские печи ?

    Вспомнилось «У мартеновских печей этот день мы приближали как могли» из знаменитой песни «День победы» …

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    С Новым Годом, с новым счастьем — поздравляю всех на СУН!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:21 31.12.23
    #1274985
  • Нет аватара termometrix
    31.12.2319:11:21

    С Новым годом!

    Желаю всего наилучшего для участников проекта «Сделано у нас»!

    Интересно в стране остались еще мартеновские печи ?

    23 марта 2018 года закрыта последняя крупная мартеновская печь в России на Выксунском металлургическом заводе.Правнучка великого металлурга закрыла последнюю в Приволжском федеральном округе печь имени своего предка.

    Однако по состоянию на август 2021 года мартеновское производство на заводе «Петросталь» в Санкт-Петербурге продолжало действовать.

    #1274990
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