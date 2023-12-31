На «ТАГМЕТе» завершена модернизация электросталеплавильного цеха

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Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) провёл масштабную модернизацию электросталеплавильного цеха.

На участке дуговой сталеплавильной печи (ДСП) заменили пути сталевоза, отремонтировали устои и раму наклона печи, сталевоз, шлаковоз, подъёмные сооружения и подкрановые пути с заменой рельс. В пролёте участка ДСП установлен новый 10-тонный подъёмный кран, что сократит время технологических операций и увеличит объём разливки стали.

Также модернизировали оборудование участков машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) с полной заменой всех сегментов линии и настройкой технологической оси разливки. Кроме того, на участках хранения и отгрузки заготовок и участке подготовки шихты отремонтирован теплоизоляционный карман и подкрановые пути, полностью модернизировали электронику установленного на данном участке подъёмного крана, повысив надёжность оборудования при вывозе непрерывнолитой заготовки с разливки.

Предприятие повысило надёжность и эффективность основных агрегатов производства и вывело на полную мощность газоочистное оборудование после его реконструкции.

На участке дуговой сталеплавильной печи заменены фильтрующие рукава на системах газоочистки ДСП, установке внепечной обработки стали (УВОС), аспирационных установках системы подачи сыпучих материалов и ферросплавов в цех, запущено новое пневмооборудование. Над электросталеплавильным отделением цеха уложена новая кровля общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Благодаря реализации комплекса мер система очистки отходящих газов обеспечивает их гораздо более низкую концентрацию, чем предусмотрено нормативами.

Электросталеплавильный цех ТАГМЕТа введен в строй в 2013 году, когда предприятие полностью отказалось от мартеновского производства. В цехе постоянно внедряются современные технологические решения для повышения эффективности работы электрического и механического оборудования.

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