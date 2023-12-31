В преддверии Нового года в Тюменской области открылась новая школа

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Новую школу в пос. Иртыш Вагайского района торжественно открыли 29 декабря. Здание построили в рамках программы по замене ветхих деревянных школ. Учреждение рассчитано на 60 детей. Здесь же располагается дошкольное отделение на 10 мест. Кабинеты оборудованы всем необходимым. Есть свой пищеблок с обеденным залом, вместительный спортзал и хореографический класс. На улице — универсальная площадка, где можно поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, установлен спортивный комплекс ГТО.

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