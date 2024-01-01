Ростех: события из жизни Госкорпорации в 2023 году

Важнейшие события из жизни Госкорпорации в 2023 году.

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Январь

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила и передала для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину ГТД-110М . С 2024 года предполагается выпуск двух таких силовых установок ежегодно. Это первая отечественная турбина большой мощности, которая воплощена в «железе» и вышла на стадию серийного производства.

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Ростех запустил собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения. Мощности отделочного производства, введенного в строй в Ивановской области, рассчитаны на выпуск более 4 млн погонных метров ткани в год. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребности всего парашютного дивизиона Корпорации.

Февраль

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НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех запустил производство охотничьих дробовых патронов нового бренда IGLA, которые состоят полностью из отечественных компонентов и могут заменить на российском рынке продукцию зарубежных производителей. Также в 2023 году под брендом IGLA стартовал выпуск спортивных патронов и была создана команда по стрелковому спорту.

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На международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби Ростех показал около 150 образцов вооружения, военной и гражданской техники. Среди премьер этого года − офшорный вертолет Ми-171А3 , новый блок управления к РСЗО «Торнадо-С», пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

Март

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Инженеры холдинга «Швабе» разработали офтальмологический анализатор для ранней диагностики глаукомы . Благодаря прибору в течение всего нескольких минут можно оценить вероятность возникновения заболевания.

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки телевизионных камер для работы в условиях плохой видимости . Устройства могут использоваться в беспилотниках, пилотируемых авиационных аппаратах, а также наземных системах наблюдения. Новое высокочувствительное оборудование увеличивает дальность обзора в условиях плохой видимости в 2,5 раза, а при применении лазерной подсветки — до 20 км.

Апрель

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В Москве открылась Янтарная галерея — единственный в столице туристический объект, посвященный балтийскому самоцвету. В экспозиции Калининградского янтарного комбината применены современные демонстрационные мультимедиа и интерактивные технологии. Посетители могут увидеть редкие самородки, камни с инклюзами и украшения, а также познакомиться с технологиями добычи и переработки янтаря.

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Завод «Октава» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег» . Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Мощности тульского предприятия позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в квартал с последующим увеличением объемов.

Май

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Разработанный холдингом «Швабе» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого первый российский комплекс HIFU-терапии получил регистрацию Росздравнадзора . Устройство дает возможность диагностировать и удалять новообразования без хирургического вмешательства. Серийное производство устройств начнется в начале 2024 года.

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Более 44 млн пассажиров совершили авиаперелеты с помощью отечественной системы бронирования «Леонардо». Система разработана компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с «РТ-Транском» Госкорпорации Ростех. Миграция отечественных перевозчиков на систему «Леонардо» проходила в 2022 году на фоне угрозы их отключения от западных провайдеров.

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Объединенная двигателестроительная корпорация завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК-1600В . Силовая установка предназначена для вертолетов Ка-62, а также имеет потенциал для применения на машинах иностранного производства.

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Более 4500 пациентов подключились к цифровой платформе Ростеха «Персональные медицинские помощники ». Она обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями — артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Решение построено на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

Июнь

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Ростех и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта . Госкорпорация оказывает поддержку футбольному клубу Премьер-лиги «Балтика», детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получил название «Ростех-арена».

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Холдинг «Вертолеты России» организовал в Башкортостане серийный выпуск первой отечественной сертифицированной беспилотной авиационной системы вертолетного типа — БАС-200. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов. Максимальнаю удаленность машины от пункта управления − более 80 км.

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Холдинг «Швабе» разработал компактный аппарат ИВЛ для транспортировки пациентов и применения в домашних условиях. За счет небольшого веса, размера и возможности работать в автономном режиме устройство АИВЛ-Д подходит для использования не только в стационарах медучреждений, но также дома и на прогулке.

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха открыла в Самаре новый Центр конструкторских разработок и научных исследований . В строительство комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров инвестировано свыше 1,5 млрд рублей. Оснащенное передовой техникой и современной IT-инфраструктурой ОКБ займется разработкой перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики.

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В рамках выполнения гособоронзаказа Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» . Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях.

Июль

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Холдинг «Росэлектроника» разработал первый российский роботизированный комплекс для непрямого массажа сердца при сердечно-легочной реанимации. Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии.

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Холдинг «Швабе» создал лазерный симулятор для спортивной стрельбы . Ключевое преимущество устройства, разработанного по заказу Федерации современного пятиборья России, — отсутствие боеприпасов. Это делает тренажер экономичным и безопасным для участников и зрителей даже в руках начинающего пользователя.

Август

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На форуме «Армия-2023» холдинги и предприятия Ростеха представили около тысячи образцов вооружения и техники. Впервые широкой публике были показаны первая отечественная колесная гаубица «Мальва» , комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками, перспективная система контрбатарейной борьбы , мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде, новейшие средства защиты и многое другое.

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На Международном форуме «Технопром-2023» Объединенная двигателестроительная корпорация впервые представила демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт. В основе проекта лежит перспективный двигатель ВК-650 В для легких вертолетов.

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Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 , изготовленный Производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. Всего в ходе работ на импортонезависимом «Суперджете» было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

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«Уралтрансмаш» начал поставку ретро-трамваев в Санкт-Петербург. Современный вагон выполнен в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, прозванного в народе «Стилягой». Трамваи серий «Довлатов» и «Достоевский», созданные специально для Северной столицы, отвечают всем требованиям современного подвижного состава и оснащены рядом «умных» систем.

Сентябрь

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Холдинг «Нацимбио» стал обладателем евразийского патента на собственную технологию получения иммуноглобулина класса G, который используется при лечении COVID-19. Созданный на его основе лекарственный препарат «КОВИД-глобулин» позволяет предотвращать развитие серьезных осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции.

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Концерн КРЭТ изготовил первые опытные образцы нового аппарата искусственной вентиляции легких «Мобивент» . В разработке интерфейса программного обеспечения аппарата участвовала команда врачей-реаниматологов, которая оценивала удобство использования и функционал системы. Новинка поможет ускорить процесс импортозамещения аппаратов ИВЛ в России.

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Холдинг «Швабе» изготовил и передал заказчику главное зеркало диаметром 3,12 метра для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С. Титова. Форму уникального зеркала можно менять в процессе эксплуатации, что позволяет избежать искажения изображений.

Октябрь

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Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» . Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Бронированная кабина и отсеки для боеприпасов обеспечивают на марше и при смене позиции повышенную защиту расчета и боезапаса.

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Компания НПО «Микроген», входящая в холдинг «Нацимбио», получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B . Клинические исследования подтвердили его хорошую переносимость и безопасность. Препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых.

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Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва» . Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме «одновременного огневого налета», когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

Ноябрь

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Совершил первый полет модернизированный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М. Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 км. Ил-96-400М оснащен мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

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Ростех представил свои передовые достижения в авиастроении, двигателестроении и других отраслях промышленности на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Участники и гости мероприятия могут «собрать» свой собственный самолет, найти балтийский янтарь в импровизированном карьере, а также стать пилотом многоцелевого вертолета Ми-8. Продукция Госкорпорации представлена на стендах регионов и в павильоне «Сделано нами».

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Национальная служба санитарной авиации Ростеха с момента основания помогла спасти жизни более 30 тысяч человек , в том числе 4 тысяч детей. В 2023 году холдинг «Вертолеты России» передал санавиации четыре вертолета «Ансат» и четыре вертолета Ми-8МТВ-1, а охват работы службы увеличился до 57 регионов России.

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Главным дебютом Ростеха на Dubai Airshow-2023 стал тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) . Также внимание гостей крупнейшего авиасалона Ближнего Востока привлекли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М. Кроме того, Ростех представил комплексную систему жизнеобеспечения и самообороны пилотов и обширный ряд парашютных систем.

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Фармацевтический холдинг «Нацимбио» поставил в рамках Национального календаря профилактических прививок в российские регионы 69,1 млн доз вакцин от гриппа . В числе препаратов − первая российская четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри».

Декабрь

Седьмой чемпионат по боксу и силе удара «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех побил рекорд по количеству участников. В 2023 году к соревнованиям присоединилось более 45 000 человек — на 2 тысячи больше, чем в прошлом сезоне. Гранд-финал турнира прошел на территории недавно открытого Международного центра бокса в Лужниках.

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Ростех разработал бионический коленный модуль «Комета» со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей. Модуль способен работать от одной зарядки 10 дней, что является на сегодняшний день недостижимым показателем для производителей аналогичных изделий.

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Государственный Рязанский приборный завод в составе «Концерна Радиоэлектронные технологии» начал серийный выпуск зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов. Сегодня электрозарядные станции Ростеха установлены в 23 российских городах — от Мурманска до Сочи, от Москвы до Владивостока.

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