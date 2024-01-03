Школу на 900 мест открыли в Семенове Нижегородской области

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27 декабря в городе Семенове Нижегородской области открыли школу на 900 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое трехэтажное здание для школы № 4 строили по нацпроекту «Образование». Оно включает 60 кабинетов, зоны рекреации, два спортзала и собственный стадион.

В школе оборудованы цифровые лаборатории, издательский центр и голографический класс. Последний оснащён голографическим столом, интерактивными очками и другим коммуникативным оборудованием, позволяющим создавать 3D-реальность. Благодаря современному оборудованию на уроках химии, физики, биологии и геометрии школьники смогут увидеть в объёме различные объекты.

В новое здание с третьей четверти пойдут учиться ребята из школы № 4, имеющей более 50% износа. Также в это здание перейдет часть учеников школы № 2, в которой была вторая смена. Он подчеркнул, что строительство здания позволило полностью ликвидировать вторую смену в Семеновском городском округе.

Стоимость строительства школы составила 835 млн рублей.

© nn-now.ru

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