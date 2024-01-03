Итоги строительства рыбопромыслового флота на верфях ОСК в 2023 году

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Корабелы Хабаровского судостроительного завода передали заказчику два краболовных судна: «Омолон» и «Кедон» проекта 03141.

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Адмиралтейские верфи передали заказчикам 2-й и 3-й траулеры проекта СТ-192: «Механик Маслак» и «Механик Сизов». 4-е судно «Капитан Мартынов» готовится к ходовым испытаниям. 5-й и 6й траулеры «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков» строятся на стапеле.

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Выборгский судостроительный завод передал заказчику траулеры «Белое море» и «Дмитрий Кожарский». У причалов продолжается строительство серии судов проектов КМТ01 и КМТ02.

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Северная верфь приступила к ходовым испытаниям головного судна проекта 170701 «Капитан Соколов». Также на предприятии ведется постройка траулеров проекта МТ1112XL.

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На заводе «Красное Сормово» ведется постройка краболовов-процессоров проекта КСП01. Первое из них — «Вайгач» — завершило ходовые испытания.

На «Восточной верфи» (управляющая компания АСЗ) строят краболовные суда проектов 03141 и 03142. Спуск на воду первого судна запланирован на 2024 год.

Самое крупное рыболовное судно строится на ПСЗ «Янтарь» — траулер «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD предназначен для камчатских рыбаков.

К настоящему моменту проектант и предприятие завершили решение всех вопросов, связанных с санкциями и импортозамещением, что позволило заводу выйти на нормальный темп строительства судна.

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