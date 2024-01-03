Гвардейская часть ЦВО получила на вооружение современные боевые машины пехоты БМП-3

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Партия из 30 современных боевых машин пехоты БМП-3 поступила на вооружение дислоцированного в Свердловской области гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО).

Поставка техники позволила полностью перевооружить одно из подразделений полка на новую боевую технику.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника. Боевая машина оснащена 100-мм орудием для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм пушкой и 7, 62-мм пулеметом ПКТ.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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