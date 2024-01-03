Компания из Челябинской области в 2023 г. поставила в регионы РФ и за рубеж новую пожарную технику

Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2023 г. поставил в регионы РФ и Казахстан новую пожарную технику.

18 декабря 2023 года пресс-служба компании «Приоритет» сообщила о поставке Росксмосу на космодром «Восточный» (г. Циолковский) пожарных аэродромных машин и АА 8,0- 60 43118, изготовленных на шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6×6, специально разработанных для обеспечения пожарной безопасности на космодромах.

26 декабря 2023 года для Авиационного завода РОСТВЕРТОЛ была передана пожарная машина модели АА 8,0-60 43118оборудованная средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализированными пожарными службами и предназначенная для я тушения пожаров на аэродромах и вокруг них.

29 декабря 2023 года Противопожарной службе Челябинской области были переданы новые пожарные машины, изготовленные на шасси автомобилей «Урал».

13 декабря 2023 года ООО «Приоритет» поставило новый пожарный насосно-рукавный автомобиль АНР 3,0-130, изготовленный на шасси Камаз 65222, для одного из ведущих предприятий в нефтегазовой отрасли, специализирующееся на перевалке углеводородных ресурсов ООО «Таманьнефтегаз».

Уникальность насосно-рукавного комплекса в том, что АНР может на большие расстояния — до двух километров подавать большие объемы воды, так и откачивать воду.

12 декабря 2023 года новые пожарные машины АЦ-6.0-70, изготовленные на шасси КАМАЗ были переданы в адрес ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз».

27 ноября 2023 года компания ООО «Приоритет» осуществила очередную поставку пожарных автоцистерн АЦ 6,0-50 (43118) для города Владимир.

23 октября 2023 года очередной пожарный автомобиль производства ООО «Приоритет» АЦ 6.0-130, изготовленный на шасси КАМАЗ, был поставлен для Арктик СПГ-2. Автоцистерна приспособлена к работе в условиях Крайнего Севера и Арктики, при температурах от — 45 до -60 °С.

В начале октября 2023 года была поставлена новая пожарная машина АЦ 3,2-50/4 (43253), изготовленная КАМАЗ 43253 с колесной формулой 4×2, производства ООО «Приоритет» в г. Волгодонск для Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1 сентября 2023 года автоцистерна с лестницей АЦЛ 3,0-100-24 на шасси Камаз 6522, в специальном исполнении ХЛ (для холодного климата) отправлена в «Арктик СПГ 2».

Отличительной особенностью автомобиля является дистанционная система управления насосной установкой, которая расположена в кабине водителя и включает в себя управление открытием-закрытием запорной арматуры всасывающих трубопроводов из цистерны, трубопроводов напорных патрубков, лафетных стволов, заполнения цистерны, трубопроводов подачи пенообразователя. Для работы в условиях Крайнего Севера предусмотрено дополнительное утепление кабины боевого расчета и насосного отсека.

14 августа 2023 года автоцистерна АЦ -5,0-40/4 производства ООО «Приоритет», изготовленная на шасси Hongyan 4×4, была отправлена заказчику ТОО «Центр пожарной безопасности KZ» в Казахстан .

11 августа 2023 года лве пожарные автоцистерны АЦ 6,0-40, изготовленные на шасси Урал 4320 с колесной формулой 6×6, были отправлены в Республику Коми для обеспечения пожарной безопасности региона.

9 августа 2023 года пожарный пеноподъемник ППП-48 на шасси Камаз 65222, оборудованный стационарной механизированной поворотно-подъемной стрелой с установкой комбинированного тушения, изготовленный компанией «Приоритет» совместно с «Hyundai Everdigm Corporation», способный работать в условиях низких температур (до минус 60 градусов по Цельсию) отправился на боевое дежурство в «Арктик СПГ-2».

28 июня 2023 года завод «Приоритет» отправил в Государственное казенное учреждение «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (Ленинградскую область) 4 единицы АЦ -6,0-40 и 1 единицу ПНС -130 на базе шасси Камаз -43118.

22 июня 2023 года противопожарной службе г. Улан-Уде (Республика Бурятия) компания «Приоритет» отправила 3 единицы АЦ -6,0-50, изготовленные на шасси Урал 5557 с колесной формулой 6×6.

27 февраля 2023 года противопожарной службе Республики Коми были поставлены шесть автоцистерн пожарных АЦ 6,0-40, изготовленных на шасси КАМАЗ 43118.

28 августа 2023 года для курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России был поставлен учебный макет, представляющий собой кабину и надстройку пожарного автомобиля, был произведен согласно пожеланиям заказчика и отправлен в г. Железногорск. Отсеки кузова полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением: рукавами пожарными, стволами, спасательным инструментом. Надстройка автомобиля будет установлена на территории академии и будет использоваться для повышения квалификации учебного состава и сдачи нормативов.

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