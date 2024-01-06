УЗСТ в 2023 году представил новые модели емкостной спецтехники

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Как сообщила пресс-служба УЗСТ, уральский завод в 2023 году выпустил новые модели емкостной спецтехники.

Заводом была выпущена новая модель полуприцеп-цистерны ППЦК-20 с односекционной цистерной объемом 20 м3.

Полная масса цистерны, которая предназначена для перевозки кислоты соляной c концентрацией до 24%, плотностью 1,15 т/м3, составляет 32,7 тонны. Модель укомплектована центробежным пищевым насосом КМХ 65-40-200 с номинальной подачей 24 м3/ч .

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Новой моделью цистерны для перевозки пищевых жидкостей стала модель АЦПТ-16 Камаз 65222-23012-53 (002).

Номинальный объем цистерны, предназначенной для перевозки жидкости плотностью до 1,03 г/см3, составляет 16 м3.

Модель укомплектована пищевым гидравлическим, центробежным, консольным, моноблочным, самовсасывающим насосом НЦС-50-7,1-20-5 с номинальной подачей 7,1 (25) м3/ч.

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Новой моделью в линейке полуприцеп-цистерн, предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов, стала трехосная модель УЗСТ-9174 ППЦ-32-001 с трехсекционной цистерной объемом 32 м3, полная масса которой составила 38020 кг.

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Линейку автотопливозаправщиков пополнила новая модель АТЗ-17 Shacman X3000 SX32586V385 W430 с двухсекционной цистерной объемом 17 м3 с насосом УЗПМ СВН-80 (самовсасывающий, вихревой, одноступенчатый, горизонтальный; подача не менее 32 м³/ч; мощность 7,5 кВт).

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Новой моделью в линейке автоцистерн, предназначенных для перевозки технической воды стала модель АЦВ-10 с цистерной объемом 10м3, изготовленная на шасси Камаз 43118-3027-48.

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Еще одной новой моделью автоцистерн, предназначенных для перевозки технической воды, стала полуприцеп-цистерна марки УЗСТ ППЦТ-21 (001) с цистерной объемом 21 м3

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