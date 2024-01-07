В аэропорту Зея завершёна реконструкция аэродромной инфраструктуры

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26 декабря 2023 года Росавиация выдала подведомственному федеральному казенному предприятию (ФКП) «Аэропорты Дальнего Востока» разрешение на ввод в эксплуатацию аэропортового комплекса города Зея, где завершился второй этап реконструкции.

19 января 2021 года в аэропорту ввели в эксплуатацию асфальтобетонную взлётно-посадочную полосу длиной 1930 м, рулёжную дорожку РД-1, часть перрона, очистные сооружения и ограждение с техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Первый этап модернизации аэропорта позволил возобновить пассажирские авиаперевозки, первый прямой регулярный рейс между Благовещенском и Зеей был выполнен в первый день весны 2021 года.

В рамках второго этапа были построены гараж, автомобильный проезд для спецавтотранспорта, контрольно-пропускной пункт, топливозаправочный пункт, трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения дождевого стока, склад горюче-смазочных материалов и другие сооружения, обеспечивающие жизнедеятельность аэропорта. Завершение реконструкции зейского аэропортового комплекса придаёт дополнительный импульс развитию региональной авиации Приамурья и повышает доступность транспортных услуг для жителей северо-востока Амурской области.

В результате модернизации аэропорт Зея получил современную инфраструктуру, отвечающую требованиям безопасности и комфорта. Теперь аэропорт способен принимать самолёты вместимостью до 50 пассажиров, что позволит расширить географию авиаперевозок и увеличить количество рейсов. Межрегиональные субсидируемые рейсы в Зею из Хабаровска с промежуточной посадкой в Благовещенске выполняет единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» — на линию заявлены турбовинтовые самолёты DHC-8, Ан-24/26 и L-410. Аэропорт также является узловым для посадочных площадок Горный, Бомнак, Хвойный и Береговой.

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