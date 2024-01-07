Завод спецтехники с Урала выпустил новые модели спецтехники с КМУ и новую КМУ

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В 2023 году «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, выпустил новые модели спецтехники с крано-манипуляторными установками (КМУ) на шасси КАМАЗ и Shacman, а также новую модель КМУ.

В мае 2023 года компания сообщила о выпуске новой модели бортового Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 12-2, с максимальной грузоподъемностью КМУ 6050 кг и грузоподъемностью на максимальном вылете стрелы (8,4м) 1 330 кг.

Новая модель стала 88-й в линейке бортовых КАМАЗ с КМУ, выпускаемых предприятием.

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Новой моделью в линейке грузопассажирских автобусов (ГПА) с КМУ стала модель ГПА Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 8.5-2 (С014), с максимальной грузоподъемностью КМУ 4 тонны и грузоподъемностью на максимальном вылете стрелы(8,25 м) 4 тонны.

Новая машина, выпущенная в июле 2023 года заводом, стала 31-й моделью в линейке грузопассажирских автобусов на шасси КАМАЗ с КМУ, выпускаемых УЗСТ.

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В ноябре 2023 года «Уральский завод спецтехники» выпустил три модели спецтехники на шасси автомобиля Shacman с КМУ АНТ и Hangil HGC.

Заводом была изготовлена первая модель грузопассажирского шестиместного автобуса на шасси Shacman X3000 SX32586T385 с КМУ АНТ 12-2.

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Также заводом была выпущена первая модель бортового автомобиля на шасси Shacman X3000 SX32586V385 W430 с КМУ Hangil HGL 756, с максимальной грузоподъемностью 7500 кг на вылете 2 м и грузоподъемностью 400 кг на максимальном вылете стрелы 18,9 м.

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Линейку передвижных мастерских, выпускаемых предприятием, пополнила изготовленная на шасси Shacman модель ПАРМ Shacman X3000 SX32586T385 с КМУ АНТ 12-2 (генератор EG-202).

Ранее завод освоил выпуск 99 моделей передвижных мастерских с КМУ на шасси Урал и КАМАЗ, ГАЗ, в том числе одну модель на шасси MAN и одну модель на шасси Shacman X3000 SX32586T385.

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В ноябре 2023 года пресс-служба УЗСТ сообщила о выпуске новой модели КМУ АНТ 14.7-5 грузоподъемностью 5750 кг. Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы (14,4 метра) составляет 650 кг.

В настоящий момент заводом выпускается 30 моделей шарнирно-сочлененных и троссовых КМУ, а также 2 модели гидроманипуляторов для леса и лома.

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