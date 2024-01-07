Вневедомственная охрана Росгвардии Ставрополья получила 37 служебных машин

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В середине декабря 2023 года автопарк краевого Управления вневедомственной охраны Росгвардии пополнился 37 новыми патрульными автомобилями «Лада Гранта». Они распределены по округам края.

© 26.rosguard.gov.ru

«В модификацию автомобилей внесены изменения, которые касаются надежности в эксплуатации и простоты управления — для охраны общественного порядка и общественной безопасности, для того, чтобы экипаж мог действовать своевременно, используя различные виды связи и вооружение», — уточнил генерал-майор Игит Менафов.

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