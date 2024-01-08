Российская компания в 2023 году выпустила новые модели прицепов

© uzst.ru

В 2023 году «Уральский завод спецтехники» выпустил новые модели полуприцеп-тяжеловозов, бортовых полуприцепов и прицеп-контейнеровоз.

В январе 2023 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели высокорамного полуприцеп-тяжеловоза марки УЗСТ ППТ-9177-72В3, полная масса которого составила 89 тонн, предназначенной для перевоза груза массой 70 тонн.

© uzst.ru

В феврале 2023 года компания представила новую модель 2-осного бортового полуприцепа марки УЗСТ ППБ-9180-103Б2-10 с полной массой 42 тонны, предназначенную для перевоза груза массой 32 тонны.

© uzst.ru

В июле 2023 года компанией был представлен новый 2-осный высокорамный полуприцеп-тяжеловоз марки УЗСТ ППТ-9179-007В2с полной массой 53,3 тонны, предназначенный для перевоза груза массой 38 тонн.

© uzst.ru

В ноябре 2023 года пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели полуприцеп-контейнеровоза марки УЗСТ 9275 ПН2-002. Полуприцеп с полной массой 19,5 тонн предназначен для перевозки грузов массой до 15 тонн.

© uzst.ru

В декабре 2023 года завод выпустил две новые модели 3-осных бортовых полуприцепов.

Первой выпущенной в декабре моделью стал бортовой полуприцеп марки УЗСТ ППБ-9178-045Б3 с полной массой 34,5 тонн, предназначенный для перевозки грузов массой до 25 тонн.

© uzst.ru

Второй новой моделью, выпущенной заводом в декабре, стал бортовой полуприцеп марки УЗСТ ППБ-9178-046Б3 с полной массой 35,3 тонны, предназначенный для перевозки грузов массой до 25 тонн.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.