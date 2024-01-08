В регионы РФ в конце декабря 2023 года поступили новые школьные автобусы и машины СМП

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28 декабря представителям муниципалитетов Тверской области был переданы 28 школьных автобусов («ГАЗ Некст» на 17 посадочных мест и ПАЗ на 24 места) и 15 автомобилей скорой помощи, а также машины, предназначенные для нужд военных комиссариатов.

В 2023 году это уже третья партия современной техники для учреждений образования и здравоохранения Верхневолжья. За прошедшие 5 лет региональный автопарк школьных автобусов и службы скорой помощи пополнили более 440 новых машин.

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12 декабря 2023 года школам Тульской области были переданы 49 новых автобусов.

Новые автобусы получили43 школы из 21 муниципалитета, а также шесть госучреждений. Кроме того, новые машины передали организациям, где дети проживают круглосуточно.

Транспорт прелназначен для перевозки более 830 школьников. 44 автобуса предназначен для замены машин, которые имеют большой износ. При этом пять машин вышли на новые маршруты.

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В конце декабря 2023 года в Рязань прибыли 14 новых машин скорой медицинской помощи на базе «Газели».

Все автомобили были оснащены необходимым медицинским оборудованием. Они будут отправлены на городскую станцию скорой помощи.

Администрация региона сообщила, что конца 2023 года прибудут еще 25 машин скорой помощи.

За последние полторa года в регионе зaменили медицинский трaнспорт, вырaботавший рeсурс.

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28.12.2023 года больницам приморья были переданы 14 новых автомобилей скорой помощи марок «ГАЗ» и «УАЗ». Всего в регионе около 450 машин скорой помощи. За последние пять лет в медучреждения Приморья поступило 99 автомобилей скорой медицинской помощи. В рамках пятилетней программы модернизации первичного звена, которая реализуется в регионах по решению Правительства России, медучреждения до 2025 года получат более 340 машин санитарного назначения.

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20 декабря 2023 г. в Удмуртию поступили 17 новых машин скорой помощи, в частности 5 автомобилей УАЗ и 12 автомобилей ГАЗель NEXT.

Парк автомобилей скорой медицинской помощи Удмуртии состоит из 251 автомобиля, их них со сроком эксплуатации более 5 лет — 162 автомобилей СМП (или 64,5%).

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25 декабря 2023 года в районы Волгоградской области (в том числе для малокомплектных школ в отдаленных поселениях) были переданы 49 школьных автобусов вместимостью от 12 до 24 пассажиров, что позволило план обновления техники на 2023 год. С учетом этой поступившей техники парк школьных автобусов в регионе был обновлен более чем на 96%.

Всего в 2016-2023 годах в Волгоградскую область поступили 572 новых школьных автобуса.

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