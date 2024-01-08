Автопарк вневедомственной охраны Росгвардии Северной Осетии пополнили 24 новых автомобиля

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В первой половине декабря 2023 года автопарк подразделения вневедомственной охраны Росгвардии Северной Осетии пополнили 24 новых автомобиля.

Автомобили оснащены техническим оборудованием и средствами связи. В машинах установили рации, громкоговорители, видеорегистраторы и медицинский набор для оказания первой помощи. Автотранспорт направят во все районы республики. Каждая из этих машин готова к эксплуатации в сложных погодных условиях.

© 15.rosguard.gov.ru

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