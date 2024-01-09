Место России в мировом земледелии

Обновлённый обзор места России в мире по производству различной сельскохозяйственной продукции: первый был с данными 2018 г., теперь — с 2022 г. База — статистика ФАО. Принцип простой: товар, производство в России, доля в мире, место в мире, мировой лидер, две соседние с нами страны в мировом ренкинге. Товары сгруппированы в блоки и идут в них по убыванию нашего места в мире (из-за сильно различающейся концентрации производства этот подход сочтён корректнее). Понятно, что урожаи колеблются, и позиции стран меняются, но принципиально картина будет понятна. Все желающие покопаться подробнее могут зайти на сайт ФАО и сделать это, там всё достаточно просто.

Зерно

Зерновые в целом. Россия — 153 млн т в 2022 г., 5% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (633 млн т), № 3 — Индия (355 млн т), № 5 — Бразилия (135 млн т).

Гречиха. Россия — 1222 тыс. т в 2022 г., 55% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Китай (506 тыс. т), № 3 — Украина (148 тыс. т).

Ячмень. Россия — 23,4 млн т в 2022 г., 15% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Австралия (14,4 млн т), № 3 — Франция (11,3 млн т).

Овёс. Россия — 4,53 млн т в 2022 г., 17% мирового урожая, 2-е место в мире. № 1 — Канада (5,23 млн т), № 3 — Австралия (1,73 млн т).

Рожь. Россия — 2,18 млн т в 2022 г., 17% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Германия (3,13 млн т), № 2 — Польша (2,34 млн т), № 4 — Белоруссия (0,75 млн т).

Пшеница. Россия — 104 млн т в 2022 г., 13% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (138 млн т), № 2 — Индия (108 млн т), № 4 — США (45 млн т).

Кукуруза. Россия — 15,9 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 10-е место в мире. № 1 — США (349 млн т), № 9 — ЮАР (16,1 млн т), № 11 — Канада (14,5 млн т).

Просо. Россия — 308 тыс. т в 2022 г., 1% мирового урожая, 13-е место в мире. № 1 — Индия (11,8 млн т), № 12 — Танзания (335 тыс. т), № 14 — Пакистан (256 тыс. т).

Зернобобовые в целом. Россия — 4,61 млн т в 2022 г., 4,8% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Индия (27,7 млн т), № 3 — Китай (4,82 млн т), № 5 — Нигерия (4,2 млн т).

Горох. Россия — 3,62 млн т в 2022 г., 26% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Канада (3,42 млн т), № 3 — Китай (1,48 млн т).

Чечевица. Россия — 258 тыс. т в 2022 г., 3,9% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Канада (2301 тыс. т), № 4 — Турция (445 тыс. т), № 6 — Непал (252 тыс. т).

Нут. Россия — 468 тыс. т в 2022 г., 2,6% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Индия (13,5 млн т), № 4 — Эфиопия (493 тыс. т), № 6 — Мьянма (448 тыс. т).

Овощи и клубнеплоды

Картофель. Россия — 18,9 млн т в 2022 г., 5% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (95,6 млн т), № 3 — Украина (20,9 млн т), № 5 — США (17,8 млн т).

Овощи в целом. Россия — 13,2 млн т в 2022 г., 1,1% мирового урожая, 10-е место в мире. № 1 — Китай (616 млн т), № 9 — Индонезия (13,6 млн т), № 11 — Испания (11,8 млн т).

Тыква, кабачки, патиссоны. Россия — 1,05 млн т в 2022 г., 4,6% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (7,33 млн т), № 2 — Украина (1,1 млн т), № 4 — США (1,03 млн т).

Огурцы. Россия — 1,64 млн т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 3-е место в мире. № 1 — Китай (77,3 млн т), № 2 — Турция (1,94 млн т), № 4 — Мексика (1,08 млн т).

Морковь и репа. Россия — 1,41 млн т в 2022 г., 3,2% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (18,7 млн т), № 3 — США (1,38 млн т), № 5 — Великобритания (0,89 млн т).

Капуста кочанная. Россия — 2,3 млн т в 2022 г., 3,2% мирового урожая, 4-е место в мире. № 1 — Китай (35 млн т), № 3 — Республика Корея (2,43 млн т), № 5 — Украина (1,53 млн т).

Грибы культивируемые. Россия — 129 тыс. т в 2022 г., 0,3% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — Китай (45,4 млн т), № 8 — Канада (139 тыс. т), № 10 — Франция (102 тыс. т).

Лук репчатый. Россия — 1,6 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Индия (31,7 млн т), № 11 — Бразилия (1,66 млн т), № 13 — Судан (1,59 млн т).

Помидоры. Россия — 2,65 млн т в 2022 г., 1,4% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Китай (68,2 млн т), № 11 — Иран (3,4 млн т), № 13 — Узбекистан (2,19 млн т).

Фрукты и орехи

Фрукты и бахчевые в целом. Россия — 6,77 млн т в 2022 г., 26-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Китай (260 млн т), № 25 — Алжир (6,97 млн т), № 27 — ДР Конго (6,72 млн т).

Смородина. Россия — 510 тыс. т в 2022 г., 67% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Польша (146 тыс. т), № 3 — Украина (25 тыс. т).

Малина. Россия — 212 тыс. т в 2022 г., 22% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Мексика (174 тыс. т), № 3 — Сербия (116 тыс. т).

Вишня. Россия — 297 тыс. т в 2022 г., 19% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Польша (184 тыс. т), № 3 — Украина (180 тыс. т).

Яблоки. Россия — 2,38 млн т в 2022 г., 2,5% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Китай (47,6 млн т), № 5 — Индия (2,59 млн т), № 7 — Италия (2,26 млн т).

Арбузы. Россия — 1,64 млн т в 2022 г., 1,6% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Китай (60,4 млн т), № 5 — Бразилия (1,91 млн т), № 7 — Пакистан (1,58 млн т).

Клубника. Россия — 255 тыс. т в 2022 г., 2,7% мирового урожая, 7-е место в мире. № 1 — Китай (3355 тыс. т), № 6 — Испания (326 тыс. т), № 8 — Польша (199 тыс. т).

Сливы. Россия — 212 тыс. т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 9-е место в мире. № 1 — Китай (6,75 млн т), № 8 — США (280 тыс. т), № 10 — Италия (187 тыс. т).

Черешня. Россия — 59 тыс. т в 2022 г., 2,1% мирового урожая, 11-е место в мире. № 1 — Турция (656 тыс. т), № 10 — Сирия (72 тыс. т), № 12 — Украина (58 тыс. т).

Абрикосы. Россия — 85 тыс. т в 2022 г., 2,2% мирового урожая, 12-е место в мире. № 1 — Турция (803 тыс. т), № 11 — Япония (97 тыс. т), № 13 — Испания (81 тыс. т).

Виноград. Россия — 0,89 млн т в 2022 г., 1,2% мирового урожая, 20-е место в мире. № 1 — Китай (12,6 млн т), № 19 — Португалия (0,9 млн т), № 21 — Греция (0,82 млн т).

Груши. Россия — 85 тыс. т в 2022 г., 0,3% мирового урожая, 22-е место в мире. № 1 — Китай (19,3 млн т), № 21 — Иран (89 тыс. т), № 23 — Австралия (82 тыс. т).

Орехи культивируемые. Россия — 27 тыс. т в 2022 г., 0,2% мирового урожая, 50-е место в мире. № 1 — Китай (3312 тыс. т), № 49 — Египет (28 тыс. т), № 51 — Аргентина (23 тыс. т).

Масличные и другие технические культуры

Семена льна. Россия — 1767 тыс. т в 2022 г., 44% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Казахстан (846 тыс. т), № 3 — Канада (473 тыс. т).

Подсолнечник. Россия — 16,4 млн т в 2022 г., 30% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Украина (11,3 млн т), № 3 — Аргентина (4,05 млн т).

Сахарная свёкла. Россия — 48,9 млн т в 2022 г., 19% мирового урожая, 1-е место в мире. № 2 — Франция (31,5 млн т), № 3 — США (29,6 млн т).

Лён-волокно. Россия — 24,1 тыс. т в 2022 г., 2,8% мирового урожая, 5-е место в мире. № 1 — Франция (653 тыс. т), № 4 — Китай (29 тыс. т), № 6 — Великобритания (14 тыс. т).

Рапс. Россия — 4,51 млн т в 2022 г., 5,2% мирового урожая, 6-е место в мире. № 1 — Канада (18,7 млн т), № 5 — Франция (4,52 млн т), № 7 — Германия (4,29 млн т).

Соя. Россия — 6 млн т в 2022 г., 1,7% мирового урожая, 7-е место в мире. № 1 — Бразилия (120,7 млн т), № 6 — Канада (6,54 млн т), № 8 — Парагвай (4,53 млн т).

Методологический комментарий

Подготовлено на базе статистики ФАО, основывающейся на официальных публикациях стран и их анкетировании, а также на расчётах и оценках самой ФАО. Это не исключает некоторых искажений, пропусков и спорных показателей, но в целом равной по масштабу и качеству данных базы нет ни по одной другой отрасли. Показатели по России у ФАО соответствуют официальной статистике Росстата . В обзор включены наиболее значимые виды продукции. Производство в хозяйствах населения учтено, сбор дикоросов — нет.

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