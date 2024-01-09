200 км федеральных дорог в четырех регионах Северо-Запада России обновили в 2023 году

После проведения всех видов ремонтных работ на федеральных дорогах в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в 2023 году введено в строй 199,6 км, из них более 24 км — после строительства и реконструкции.

© rosavtodor.gov.ru

Речь идет об участке федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 80-го по 100-й км и новой транспортной развязке на трассе М-10 «Россия» в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти. Благодаря исключению левых поворотов, разграничению потоков, разделению встречных автомобилей барьерным ограждением новая развязка позволит уменьшить заторы на загруженном участке вблизи Петербурга и повысить уровень безопасности движения. В 2023 году продолжились строительные работы на участках «Скандинавии» с 100-го по 134-й км, на севере КАД Санкт-Петербурга и новых участках «Приморского полукольца» в Калининградской области.

Весной был заключен контракт на строительство второго этапа «Приморского полукольца» протяженностью 5,75 км. В августе подписаны контракты на строительство третьего и четвертого этапов — подъездов к поселкам Янтарное и Донское протяженностью 8,65 и 8,6 км соответственно. Для автомобилистов эти трассы станут доступны в 2026 и 2027 годах.

Кроме того, на федеральных трассах М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», Р-21 «Кола» и А-180 «Нарва» вблизи Петербурга было обновлено 74 км покрытия путем устройства слоев износа. На самой загруженной федеральной магистрали Северо-Запада — КАД Петербурга — минувшим летом аналогичные работы были выполнены на 98 км по основному ходу и на съездах в составе развязок. Кроме того, на кольцевой дороге за сезон заменили четыре изношенных деформационных шва.

Долгожданный для водителей ремонт завершен и на 44-километровом участке дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» от деревни Дыми до деревни Чемихино в Ленобласти. Состояние покрытия на нем вызывало справедливые нарекания автомобилистов из-за многочисленных дефектов. Теперь участок полностью отвечает всем нормативным требованиям.

Ключевым также стал введенный в эксплуатацию участок дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь на границе Псковской и Ленинградской областей. Здесь в ходе капремонта количество полос увеличили с двух до четырех, а встречные потоки разделили барьерным ограждением. Сейчас аналогичные работы развернуты еще на 43 км данной трассы, которая обеспечивает транзит грузов в Беларусь и обратно и соединяет три субъекта РФ.

© rosavtodor.gov.ru

Большое внимание было уделено и искусственным сооружениям. Капремонт в минувшем году закончен на мостах через ручей на 92-м км дороги Р-23 в Ленинградской области и реку Колотовку на 197-м км трассы Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков в Псковской области. Отремонтированы переправы через реки Веранда на 86-м км дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок и Волхов на 9-м км трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Ленобласти. Общая протяженность обновленных искусственных сооружений составила 452 м.

За минувший год для повышения безопасности на федеральных автомобильных дорогах в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге по заказу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выполнено около 50 мероприятий. Благодаря планомерной работе в этом направлении с начала года до 29 декабря 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число ДТП в четырех субъектах снизилось на 2,9%, количество пострадавших в ДТП — на 5,2%, а погибших в авариях — на 7,8%.

В числе основных видов выполненных работ — установка освещения, светофоров с «умной» автоматикой и знаков с подсветкой. Так, более безопасными для пешеходов и более удобными для водителей в 2023 году стали переходы в Тосно на дороге М-10 «Россия», на Подъезде к Выборгу № 2 в Ленинградской области, дорогах А-122 и Р-23 в Псковской области — в зоне автобусной остановки поселка Дорожный и псковском микрорайоне «Учхоз». На сложных пересечениях в Тосно, на трассе А-121 «Сортавала» и Подъезде к Светогорску очередность проезда автомобилей с этого года регулируют новые транспортные светофоры.

Линии освещения смонтированы на десяти пешеходных переходах в составе трасс Р-23, Р-21 «Кола», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 и А-122. Чтобы сделать переходы более заметными, установлено 18 Г-образных шестиметровых опор с дублирующими дорожными знаками. В районе поселка Симагино, на 61-м км реконструированной трассы А-181 «Скандинавия», в 2023 году поставили знаки со светодиодной подсветкой, которые указывают направление поворота. Они служат для лучшего ориентирования водителей при плохой видимости во время тумана или осадков.

© rosavtodor.gov.ru

Также за прошедший дорожно-строительный сезон на подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад» федеральных дорогах нанесен 1 млн 247 тыс. кв. м разметки термопластиком и краской. Для минимизации риска съездов с дороги на участке в обход Тосно специалисты нанесли структурную краевую разметку. Более удобным и безопасным для местных жителей стало пересечение федеральной трассы А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской Республикой. На 24-м км в поселке Курган и на 9-м км в поселке Родники возведены два новых надземных пешеходных перехода с поликарбонатным остеклением и лифтами.

В этом году в Ленобласти и на КАД Петербурга заработали новые автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). Теперь общая протяженность трасс, за которыми можно следить в режиме онлайн, составляет более 250 км.

Использование подсистем управления дорожным движением, сбора данных о трафике, состоянии покрытия, подсистемы автоматического распознавания инцидентов в совокупности с грамотно построенным взаимодействием с подрядными организациями позволяет увеличить пропускную способность трасс, предотвратить заторы, сократить временные затраты водителей, а в итоге — повысить уровень безопасности движения.

Благодаря всем выполненным работам более 80% подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад» федеральных трасс приведено в нормативное состояние.

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