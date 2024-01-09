Электробусы КАМАЗ для Волгодонска

«КАМАЗ» поставил партию электробусов в Волгодонск.

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Контракт на поставку десяти электробусов КАМАЗ-6282 в Волгодонск был подписан в начале декабря 2023 года. Компания в кратчайшие сроки осуществила сборку и доставку в адрес заказчика партии электробусов. Новый подвижной состав прошёл процедуру приёмки, а после получения госномеров выйдет на маршруты города.

Вся техника поставлена в рамках программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта. «КАМАЗ» активно включился в реализацию этого масштабного проекта и в 2023 году поставил 97 электробусов КАМАЗ-6282 в семь городов: Волгоград, Пермь, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Таганрог и Волгодонск.

Стоит отметить, что сейчас компания поставляет новую, санкционноустойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием, отсутствием запчастей и расходных материалов. В числе отличительных особенностей улучшенной версии электробуса КАМАЗ-6282 — увеличенная ёмкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, 100%-я электрическая климатическая система.

Российский автопром будет развиваться в сторону повышения экологичности и эффективности. В первую очередь речь идёт о разработке машин с перспективными видами силовых установок — гибридными, полностью электрическими, водородными. В приоритете системы автономизации и роботизации транспортных средств, телематические и интеллектуальные платформы безопасности и управления.

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