Более 230 км федеральных трасс построено и реконструировано Росавтодором в 2023 году

В минувшем дорожно-строительном сезоне на федеральной сети были введены в эксплуатацию в рамках строительства и реконструкции 26 объектов общей протяженностью 233,5 км.

© rosavtodor.gov.ru

Основная цель — повышение транспортной доступности и пропускной способности дорог. Все работы были проведены в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Большое внимание в 2023 году уделили приведению к нормативу федеральной трассы А-360 «Лена» Невер — Якутск в Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Это единственная транспортная артерия, обеспечивающая сообщение между северными территориями Дальнего Востока и дорожной сетью России. Так, в Алданском районе Якутии с опережением графика на год завершена реконструкция участка с 752-го по 762-й км, в результате чего в асфальтобетон переведено 11 км автомобильной дороги. Кроме того, досрочно выполнена реконструкция 18 км трассы «Лена» в Амурской области. Теперь эти участки соответствуют параметрам III категории с двумя полосами движения.

В прошлом году завершились работы по строительству и реконструкции одного из самых загруженных участков М-5 «Урал» в Башкортостане — Южного обхода Уфы (с 1480-го по 1494-й км). Проезжую часть расширили с двух до шести полос движения, довели отрезок дороги до нормативов IБ категории. Кроме того, на участке построили семь искусственных сооружений, которые сегодня обеспечивают высокий уровень безопасности водителей и пешеходов. Для безопасного и бесперебойного проезда и выезда из деревни Русский Юрмаш и микрорайона Шакша города Уфы дорожники построили две транспортные развязки по типу «неполный клеверный лист». Помимо этого, специалисты реконструировали мост через реку Юрмаш и устроили четыре площадки отдыха.

Для обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вдоль реконструируемого участка, построены три надземных пешеходных перехода, в которых установлены платформы для подъема маломобильных граждан. На всем протяжении участка устроили искусственное электроосвещение, что улучшит видимость в темное время суток и позволит транспортному потоку двигаться без снижения скорости. Также на обходе установлена автоматизированная система управления дорожным движением, которая информирует его участников о ситуации на автомобильной дороге в режиме реального времени.

© rosavtodor.gov.ru

В Мурманской области дорожники реконструировали отрезок км 14 — км 19 дороги Р-21 «Кола». Благодаря вводу участка окончательно сформировано автотранспортное полукольцо вокруг Мурманска и обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона. Проведенные работы позволят снизить интенсивность транспортного потока в городской черте и повысить пропускную способность участка трассы Р-21 «Кола» в связи с развитием Мурманского транспортного узла и арктических территорий.

Кроме того, специалисты обустроили 13 съездов и примыканий к промышленным и складским зонам, а также популярному среди местных жителей и гостей региона горнолыжному комплексу «Южный склон» в Ленинском районе Мурманска. На пути к нему устроили подземный пешеходный переход с постоянным внутренним освещением в зимний период, пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением.

В Приморье выполнена реконструкция 29-километрового участка трассы А-370 «Уссури» (км 305 — км 335). Около 2,5 км трассы пролегает по новому направлению — в обход села Знаменка. Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и повысить уровень безопасности движения по автомобильной дороге. Также дорожники построили семь мостов общей длиной 333 пог. м и 48 водопропускных труб. На участке, проходящем через село Совхоз Пожарский, выполнено устройство линий электроосвещения, пешеходных дорожек и шумозащитных экранов. Работы по реконструкции завершили в 2023 году — на год раньше утвержденного контрактом срока. Участок соответствует параметрам II категории и имеет две полосы движения.

© rosavtodor.gov.ru

Также в минувшем году завершены работы по пяти объектам комплексного обустройства, в том числе установке акустического экрана, пешеходных переходов, а также устройству электроосвещения на федеральных трассах А-350 Чита — Забайкальск — граница с КНР и Р-297 «Амур».

Все введенные в эксплуатацию участки федеральных трасс имеют высокую социально-экономическую значимость как для отдельных регионов, так и для обеспечения связанности территории нашей страны.

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