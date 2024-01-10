Новое оборудование на заводе двигателей «КАМАЗА»

На заводе двигателей «КАМАЗа» закуплено новое оборудование для увеличения мощностей изготовления двигателей Р6 в рамках второго этапа проекта «Тибет». На приобретённом станке планируется обрабатывать рамки масляного насоса.

© kamaz.ru

По словам начальника конструкторско-технологического отдела завода двигателей Айрата Лутфуллина, раньше эти детали обрабатывались на двух обрабатывающих центрах.

Это создавало свои неудобства: лишние временные затраты на перемещение деталей, мощностей не хватало для выработки плана. Новый обрабатывающий центр этот вопрос решает полностью. По производительности он мощнее, по примерным подсчётам, минимум в два раза.

На этом многофункциональном станке можно обработать деталь полностью. После фрезерования, сверления, растачивания получается готовый продукт, который можно отправлять на конвейер после промывки и контроля.

«На высвобожденных станках будут изготавливаться другие детали для двигателей Р6 и V8. Эффективность труда с покупкой обрабатывающего центра повысится сразу в нескольких цехах, — пояснил Айрат Лутфуллин. — Кроме того, для снижения затрат на закупку станок был куплен без технологического оснащения». Так, приспособления для центра нашлись на «движках» — их требовалось немного доработать, чем занялись специалисты технологического центра. На ремонтно-инструментальном заводе этот проект успешно осуществили. Режущий инструмент тоже подобрали сами. «Сейчас идёт отработка технологии обработки рамки масляного насоса с учётом возможностей нового оборудования. Проводятся также работы по организации рабочего места оператора», — рассказал Айрат Лутфуллин. В ближайшее время начнутся тестовые запуски оборудования.

Второй такой же обрабатывающий центр на заводе двигателей будет задействован в обработке коллекторов для Р6. Старт будет дан в первом квартале 2024 года.

Российский автопром будет развиваться в сторону повышения экологичности и эффективности. В первую очередь речь идёт о разработке машин с перспективными видами силовых установок — гибридными, полностью электрическими, водородными. В приоритете системы автономизации и роботизации транспортных средств, телематические и интеллектуальные платформы безопасности и управления.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

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