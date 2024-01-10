Планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, определенные Минобороны.

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Изделие предназначено для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

«Дрель» способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент. Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется через определенное время и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии боеприпаса.

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