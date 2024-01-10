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Армия и Флот

Авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания

Планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, определенные Минобороны.

 © web.telegram.org

Изделие предназначено для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

«Дрель» способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент. Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется через определенное время и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии боеприпаса.

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Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001202283205

армия, новые боеприпасы, авиационная бомба, «Дрель», Ростех
  • Нет аватара Argonaft
    10.01.2415:11:27

    Название — огонь!

    Ну и затейники в МО   

    #1275263
  • alex4spb alex4spb
    10.01.2416:07:29

    в прессе проскакивала информация, что дальность планирования — 30 км, максимальная высота начальной точки применения — 14 тыс. метров.

    #1275273
    • Sniper_78 Sniper_78
      10.01.2417:42:43

      Учитывая природную «скромность» наших военных, дальность в 30 км можно смело умножать на три!

      #1275282
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