Медучреждения Рязанской и Кировской областей получили новые машины

© kirovreg.ru

В канун нового 2024 года автопарк скорой медицинской помощи Кировской области пополнился новыми автомобилями. В распоряжение медиков переданы еще 8 автомобилей марки «ГАЗ», закупленные за счет средств федерального бюджета.

Ранее, в ноябре 2023 года, в районы отправились 9 автомобилей УАЗ, таким образом, за последние два месяца на службу скорой помощи поставлено 17 новых автомобилей. Автомобили УАЗ направлены в Зуевку, Нему, Котельнич, Малмыж, Мураши, Опарино, Шабалино, Лойно Верхнекамского района и Вахруши Слободского района. Машины марки «ГАЗ» — в Белую Холуницу, Вятские Поляны, Яранск, Арбаж, Омутнинск, а также в Киров.

На сегодняшний день в оказании экстренной медицинской помощи жителям региона задействовано более 450 машин. За последние три года поставлено 67 автомобилей. Наряду с укреплением автопарка службы скорой медицинской помощи по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» ведется обновление автопарка районных и городских больниц. По президентскому проекту в районы уже передано 265 машин. В 2024 году планируется поставка еще 75 автомобилей.

В январе 2024 года автопарк районных больниц Рязанской области пополнился 23 новыми машинами.

Машины закупили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

https://www.kir..._medium=desktop

https://www.rya...earch%3Ftext%3D

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.